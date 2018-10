Pallamano: dall’1 al 4 novembre Catania capitale europea dellHandball Beach

Dal prossimo 1 al 4 novembre la città di Catania sarà la capitale europea da spiaggia, dove tra l’altro l’Italia, in particolare nel settore femminile è leader nel mondo. Infatti presso gli impianti delle Capannine si terrà la Champions Cup, una sorta di Campionato Europeo per Club di Handball Beach con la partecipazione di 32 squadre suddivise equamente tra omini e donne, e che si contenderanno questo importante trofeo. In pratica oltre 500 persone tra atleti dirigenti, tecnici e altre figure saranno per 4 giorni ospiti della città etnea che sarà sotto i riflettori dei media specializzati e non solo di tutto il vecchio continente ma anche di altri. Una importante vetrina mediatica di promozione del territorio non solo per Catania ma per l’intera Sicilia. Ed un grosso plauso al Comitato Sicilia Figh presieduto dall’ennese Sandro Pagaria per essere riusciti ad ottenere l’organizzazione di questa importante kermesse di sport e non solo. La presentazione ufficiale dell’evento il prossimo 29 ottobre a Palazzo degli Elefanti a Catania in una conferenza stampa che vedrà la partecipazione dei vertici dell’amministrazione comunale catanese e della Federazione Italiana Gioco Handball. Ma intanto in interessante prologo anche per “testare” gli impianti si terrà il 29 ottobre con un torneo di Handball beach la prima edizione della Coppa Sicilia che vedrà la partecipazione di 8 formazioni siciliane: 4 Maschili: Kelona, Mascalucia, Scicli, Giovinetto e altrettanto Femminili, Leali Marsala, Pallamano Marsala, Girgenti Pallamano e Guidotto Licata. Quindi appuntamento a tutti gli appassionati siciliani della Pallamano a Catania per questa storica settimana della pallamano italiana.

Visite: 44