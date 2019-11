Arriva la prima vittoria con un rotondo risultato per la Pallamano Haenna che stasera al palazzetto dello Sport di Enna bassa ha battuto per 36 – 24 l’Aetna Mascalucia. Una vittoria mai messa in discussione visto che gli ennesi sono stati in vantaggio sin dalle prime battute e chiuso il primo tempo con il punteggio di 19 – 10. La gara è andata in diretta sulla pagina sociale del Comitato regionale Sicilia Figh.

Visite: 89