Una gara che potrebbe valere un campionato quella che il prossimo 11 gennaio la Pallamano Haenna disputerà al palazzetto dello sport di Enna Bassa contro lo Scicli. Infatti gli ennesi inseguono i cremisi leader della classifica del campionato di serie B distanziati di soli 2 punti. Quindi una eventuale vittoria significherebbe aggancio alla vetta. E proprio per l’importanza della posta in palio la gara andrà in diretta Facebook sul canale ufficiale Figh Sicilia.

Visite: 67