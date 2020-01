Pallamano BM: Il Big Match Enna – Scicli, una gara quasi “in famiglia”

È quasi una gara in Famiglia quella che la Pallamano Haenna giocherà il prossimo 11 gennaio al palazzetto dello sport di Enna bassa contro il Capolista Scicli. Una eventuale vittoria porterebbe gli ennesi ad agganciare proprio gli iblei in vetta alla graduatoria del campionato cadetto. Sara una gara in Famiglia perche si troveranno di fronte e per la prima volta da avversari i fratelli Larice, Salvatore rimasto a giocare con la Pallamano Haenna mentre Saverio con la maglia dello Scicli. Inoltre sempre con il team ragusano ci gioca l’ennese Roberto Gulino atleta che ha scritto pagine importanti della storia della Pallamano ennese. Inoltre il sancataldese Massimo Giunta che per tre anni ha giocato a Enna e da questa stagione è in forza allo Scicli. Un match quindi tutto da vedere che ci si augura abbia una degna cornice di pubblico. L’incontro sarà trasmesso in diretta alla Pagina Facebook del Comitato Sicilia Figh.

Visite: 85