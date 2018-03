Palermo, Sgarbi replica al capogruppo grillino all’Ars: “Poverina: una deputata senza merito che ha problemi con l’italiano”

Palermo – Vittorio Sgarbi, assessore regionale dei beni culturali replica al capogruppo dei 5 Stelle all’Ars Valentina Zafarana:

“La deputata senza merito Zafarana non conosce l’italiano, e non capisce che in tre mesi nessun assessore ha fatto e può fare un decimo di quello che ho fatto e programmato io. Verifichi i primi tre mesi degli assessori che mi hanno preceduto. Altro che “poca cosa” e “assessorato strategico”.

Bravissimi funzionari stimolati dalle mie proposte, come può chiedere alla direttice del palazzo Abatellis. E avere conferma dal sindaco Orlando e dal presidente della Fondazione Sicilia.

Povera Zafarana che esiste solo perché polemizza con me!

Quanto allo sponsor, si è entusiasmato alla ricostruzione del Tempio G di Selinunte dopo averne parlato con me; e non c’è nessun capriccio nei rapporti fiduciari.

Perché Grillo, invece di affidarsi a Casaleggio, non si appoggia a Renzi o a Salvini? Si taccia la poverina”