Palermo: Sant’Elia, borgo marinaro. Uno scorcio di paradiso in terra.

Sant’Elia, borgo marinaro. Uno scorcio di paradiso in terra.

Di Sabrina Gianforte

Sant’Elia è un borgo marinaro, in letteratura conosciuto già dall’anno 1600. Da questo incantevole luogo, si apriva la pesca del tonno insieme alla tonnara di Solanto. Noto alle cronache per la recente liberazione delle 2 tartarughe caretta caretta, nella settimana del festino di Santa Rosalia che si svolge a Palermo da 394 anni, per avere la Santa liberato la città dalla Peste. Alle due deliziose e incantevoli tartarughe in via di estinzione, e pertanto tutelate, sono state date il nome di Libera e Vittoria. Ma manca all’appello “Gloria”. Chi sarà mai vi chiederete? e bene la vostra è una legittima domanda che si unisce alle altrettanti legittime questioni che da anni i residenti di Sant’Elia pongono all’attenzione delle amministrazioni che a Santa Flavia comune nel Palermitano, da cui dipende il borgo marinaro di Sant’Elia, vengono rivolte senza riuscire a trovare le adeguate attenzioni. Nasce così negli scorsi mesi, per volontà di alcuni residenti, il comitato spontaneo residenti di Sant’Elia. Stanchi e afflitti ma non per questo sconfitti hanno depositato un esposto presso il Comune di Santa Flavia, la Prefettura di Palermo e il Comando delle forze armate per rappresentare lo stato di abbandono e il rischio per l’ordine pubblico che ogni giorno si vive a Sant’Elia. Hanno richiesto al Sindaco del comune di Santa Flavia, la convocazione di un consiglio comunale straordinario in quanto i motivi sono di urgenza, ordine e sicurezza pubblica. Potrebbero convocarlo in tempi brevissimi, in cinque giorni. Dal comitato hanno dichiarato che “ si verifica con frequenza giornaliera e notturna che in alcuni punti del Borgo di Sant’Elia non del tutto illuminati, come Largo Caletta, questi spazi diventino luogo di apparto e di bivacco. Al mattino seguente, in alcuni casi si sono trovati davanti ai davanzali delle porte d’ingresso delle abitazioni bottiglie di vetro intere e rotte tali da impedire il passaggio ai residenti. A rischio l’incolumità pubblica, non sono rare le aggressioni verbali e fisiche ai residenti, danneggiamenti degli arredi urbani, scarsa cura dell’igiene pubblica. Un angolo di paradiso che viene così gestito, non può che amareggiare ognuno di noi. In fondo cosa servirebbe per contenere il fenomeno? Gli strumenti sono in mano all’amministrazione che con ordinanze, divieti e richiami al buon senso civico può intimare a tutti, e vigilare coloro che visitano il Borgo di mantenere un comportamento civico e idoneo al contesto. Ma se il Borgo di Sant’Elia viene mantenuto in uno stato di abbandono e degrado perenne, risulta quasi un invito a continuare a mantenere lo stato delle cose così come sono. Continuano i residenti raccontando che:- tanti turisti che ammirano l’esclusivo panorama, si sono ritrovati a dover pulire il fazzoletto di spiaggia dove distendersi per un momento di relax, hanno chiesto altri turisti americani come mai fosse così abbandonato e gli è stato risposto che ancora la stagione estiva non era iniziata, ma sono rimasti così sbalorditi perché questo significa che in inverno, il delizioso borgo marinaro cade nell’oblio? Ecco un altro punto di vista quello del turista che non comprende come mai non si abbia cura del Borgo di Sant’Elia, tutto l’anno, ogni giorno e non solo in occasione dei mesi estivi dove si riversano le folle e senza nessun controllo il Borgo rischia di essere la terra di nessuno. Il comitato spontaneo degli abitanti di Sant’Elia, con delle azioni di democrazia partecipata e di servizio per il bene comune cerca un dialogo con L’amministrazione del comune di Santa Flavia. Ma vane fino ad ora sembrano state le loro proposte. Perché è bene sottolineare che il comitato ha fatto protesta puntando alla proposta delle soluzioni , di facile e immediata applicazione. In Italia ma anche in Sicilia esistono realtà di comuni virtuosi che riescono ad organizzare i servizi di convivenza civica coinvolgendo tutti in un processo partecipato e condiviso di tutela del territorio. Speriamo che oltre alla tecnocrazia delle carte, ci sia un vertice capace di attivarsi per rilanciare il buon costume e decoro che il Borgo marinaro di Sant’Elia merita insieme ai residenti e a tutti coloro che lo frequentano tutto l’anno.