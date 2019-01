“PALERMO ON ICE”

SUPER MARIO, SAILOR MOON E POKEMON AL GIARDINO INGLESE

I COSPLAYER PATTINANO SUL GHIACCIO

Il 3 gennaio andrà in scena il “Cosplay on Ice”, il primo evento in Sicilia dedicato ai personaggi dei fumetti sul ghiaccio. Durante la manifestazione spazio a workshop, giochi e contest

PALERMO – I supereroi hanno casa al Giardino Inglese. Giovedì 3 gennaio, all’interno del pattinodromo, a partire dalle 17, torna per il terzo anno “Cosplay on Ice”, la festa per grandi e piccini all’insegna del divertimento con l’animazione dei cosplayer. La pista di pattinaggio su ghiaccio allestita al civico 3 di via Duca della Verdura, così, ospiterà alcuni dei personaggi più amati dei fumetti, delle serie tv, dei cartoni animati e dei film d’animazione. Mentre alcuni di loro si esibiranno sui pattini, altri resteranno a bordo pista e all’intero della tensostruttura allestita dalla Big Ice, la società che da sette edizioni organizza “Palermo on Ice”.

Un idraulico immaginario, una guerriera manga, un piccolo roditore pokemon. Super Mario, Sailor Moon e Pikatchu sono solo alcuni dei personaggi che pattineranno sul ghiaccio insieme ai bambini. Una terza edizione, quella del “Cosplay on Ice”, che torna al Giardino Inglese dopo il successo registrato lo scorso anno. Durante la manifestazione le persone che per passione vestono i panni di personaggi tratti da serie animate, videogiochi e film di vario genere saranno i protagonisti anche di un contest che premierà il vestito più bello. Inoltre, spazio a photo shoots e workshop, quiz e giochi a tema.

La pista, che quest’anno è formato XL grazie ai 1.000 metri quadrati di ghiaccio, dog-friendly per via della zona dedicata agli amici a quattro zampe ed ecosostenibile quanto a materiali utilizzati, rimarrà aperta ogni giorno fino a domenica 27 gennaio 2019, dalle 10 a mezzanotte (il venerdì, il sabato e la domenica apertura estesa fino all’una di notte). L’ingresso costa 5 euro per chi vorrà pattinare mezz’ora, 7 euro invece per un’ora di giri sul ghiaccio. A questa cifra si somma 1 euro per chi vuole pattinare servendosi dell’aiuto-pattino e 5 euro per avere lo slittino.

Quando: da sabato 8 dicembre 2018 a domenica 27 gennaio 2019

Indirizzo: Giardino Inglese, via Duca della Verdura, 3

Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle 24 / dal venerdì alla domenica dalle ore 10 all’1

Costo: 7 euro 1 ora / 5 euro 30 minuti / 5 euro slittino / 1 euro auto pattino

Sito: https://www.palermoonice.it/

Facebook: https://www.facebook.com/palermoonice/