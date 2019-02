PALERMO, A PALAZZO BONOCORE DAL 13 APRILE AL 29 SETTEMBRE LA MOSTRA “LEONARDO DA VINCI, LA RAGIONE DEI SENTIMENTI, MACCHINE DISEGNI E ANATOMIA”

PALERMO, A PALAZZO BONOCORE DAL 13 APRILE AL 29 SETTEMBRE

Palermo, 19 febbraio 2019 – Nel cinque centenario della scomparsa di Leonardo da Vinci anche Palermo celebra il Genio italiano con una mostra a Palazzo Bonocore, dal 13 aprile al 29 settembre. “Leonardo da Vinci, la Ragione dei Sentimenti. Macchine, Disegni e Anatomia” è il titolo dell’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata dal professore Alberto D’Atanasio, che rappresenta un’occasione unica per ammirare e comprendere in una visione d’insieme la straordinaria complessità del Genio nella pittura del suo tempo, indiscusso simbolo dell’arte e della creatività italiane e considerato unanimemente il più importante tra i protagonisti della cultura, non solo del Rinascimento ma di tutti i tempi e di tutto il mondo.

“Leonardo da Vinci, la Ragione dei Sentimenti” è una mostra inedita per la sua spettacolarità che offre al visitatore il racconto della genialità di Leonardo, la sua scienza ed eclettismo nelle varie discipline. Un progetto espositivo che fa proprio il concetto di “edutainment”, ossia la realizzazione di un genere d’intrattenimento culturale e “family oriented”, formativo e spettacolare. Visitatori grandi e piccoli potranno divertirsi e imparare, scoprendo con curiosità i fondamentali princìpi studiati da Leonardo e ancora oggi applicati. L’obiettivo della mostra è far interagire il pubblico con essa per comprendere ciò che Leonardo ci ha lasciato in eredità. Si tratta di un modello di esposizione unico per vivere un’esperienza formativa e una lezione innovativa ed indimenticabile.