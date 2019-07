Palazzolo Acreide Vicoli& Sapori – IV edizione Il viaggio a 5 sensi in uno dei borghi più belli d’Italia

Vicoli& Sapori – IV edizione

Il viaggio a 5 sensi in uno dei borghi più belli d’Italia

Sarà presentata alla stampa il prossimo martedì 23 luglio alle ore 18.30 la IV edizione di “Vicoli & Sapori”, la due giorni promossa dall’omonima associazione di ristoratori di Palazzolo Acreide nata per la promozione del territorio e della sua cultura gastronomica. L’evento che si avvale del patrocinio del Comune di Palazzolo, si terrà come di consueto l’ultimo fine settimana di luglio, precisamente sabato 27 e domenica 28 a partire dalle ore 19.00

“Il nostro obiettivo – afferma il presidente dell’associazione, lo chef Paolo Didomenico – è sempre quello di promuovere il territorio palazzolese. Quest’anno abbiamo puntato su un’altra bellissima location, nuovi vicoli da promuovere per far vedere ed ammirare Palazzolo Acreide da altre angolazioni. Si tratta del quartiere medievale di San Paolo. Il percorso parte dalla chiesa di San Paolo, si salirà sino al Castello e poi si ridiscenderà per un breve tratto. Lungo il percorso si incontreranno sette postazioni curate dagli chef di Vicoli & Sapori oltre che quella dello chef Yuri dell’Osteria Quel che c’è che proporranno diversi piatti, ci saranno otto cantine di vino, più aziende come Antico Cuore Verde che proporrà l’agnello allo yogurt, il Pastificio Minardo, Oro rosso degli Iblei con il liquore di zafferano più un cannolicchio di ricotta e zafferano, più una distilleria di Palazzolo Acreide, Monterbe. Immancabili le rinomate pasticcerie della città, Infantino e Caprice”.

“Vicoli & Sapori è la foodexperience di Palazzolo Acreide – commenta l’assessore al turismo, Maurizio Aiello-, una storia di sinergia e di fare comunità tra chi ha scelto di raccontare il territorio attraverso la cucina. Un evento che ci permetterà di scoprire il nostro paese andando per i vicoli e con le suggestioni e le atmosfere del borgo nonché le ricette di sette ristoratori palazzolesi che raccontano il territorio in un viaggio sensoriale tra storie di uomini e prodotti. Quando si parla di Sicilia – aggiunge Aiello – spesso la mente corre alle splendide spiagge, ma allontanandosi dai luoghi del turismo ormai noti c’è però una Sicilia dal fascino antico che va visitata con lentezza, perdendosi fra i quartieri medievali, palazzi e chiese. È la nostra Palazzolo, tutta da scoprire tra vicoli e sapori”.

Tutti i dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa, martedì 23 luglio alle 18.30. L’appuntamento è dinanzi la Chiesa di San Paolo. Insieme all’assessore al turismo Aiello e agli chef dell’associazione si passeggerà lungo il percorso che ospiterà la manifestazione serale, uno degli appuntamenti estivi più attesi della Sicilia.

L’associazione

Sette ristoranti insieme per una scommessa, quella di contribuire a valorizzare l’offerta gastronomica del proprio territorio, promuovendo la ristorazione a Palazzolo Acreide. È l’Associazione di Ristoratori “Vicoli&Sapori” nata nel gennaio 2017 nella cittadina patrimonio Unesco. A farne parte sono: Lo Scrigno dei Sapori, La Corte di Eolo, La Taverna di Bacco, Andrea, Ristorante Settecento, Agriturismo Giannavì e Trattoria del Gallo. Un gruppo ben saldo con tanta voglia di fare rete al fine di far crescere l’immagine di Palazzolo Acreide nel mondo puntando su una gastronomica ricca, legata alle tradizioni, al territorio e alla stagionalità: dal tartufo alla salsiccia tradizionale, dai formaggi alle carni, dagli oli alle verdure spontanee. Molte le eccellenze che i gourmet possono degustare nei vari ristoranti aderenti all’associazione, che vuole essere una fucina di idee e luogo di confronto e crescita, in un continuo dialogo fra i soci fondatori e le istituzioni presenti in città, dalle amministrazioni alle scuole, alle associazioni impegnate nella tutela e promozione di prodotti d’eccellenza come Slow Food o l’AIS.

Palazzolo Acreide

Patrimonio dell’umanità insieme a tutta la Val di Noto dal 2002, Palazzolo Acreide, cittadina di origini greche incastonata nei monti iblei, non solo può vantare di far parte anche dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”, ma di avere una ristorazione di eccellenza tanto che nel 2017 è stata insignita del premio Best in Sicily come miglior comune per l’offerta enogastronomica. A caratterizzare la sua gastronomia vi è in particolare la Salsiccia Tradizionale, prodotto della cultura locale tutelato da Slow Food. Ingredienti sono il suino nero siciliano (la cui storia risale almeno a più di 2600 anni fa, ossia a quando Akrai fu edificata nel 664-663 a.C. dai corinzi siracusani), il peperoncino rosso, il finocchietto selvatico seccato all’aperto ed il vino rosso del Val di Noto. Ben nove i tagli di carne di suino nero entrano in gioco nella sua preparazione che ha come obiettivo finale la qualità assoluta.