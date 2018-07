Osservatorio di AutoScout24 sul mercato delle auto usatein Sicilia

Nei primi sei mesi del 2018sono sempre più i siciliani che si orientano sulle auto usate. L’interesse per il diesel resta alto, nonostante le campagne contro, mentre l’età media delle vetture in vendita è di 7,9 anni. L’Audi A3è l’auto più richiesta in assoluto, mentre tra le ecologiche spicca la Toyota Yaris

Catania prima provincia sia per numero di passaggi di proprietà, sia rispetto alla popolazione residente maggiorenne. Trapani e Palermo“le più care”, Enna la “più economica”

Milano, 24 luglio 2018 – Dopo aver archiviato il 2017 con una crescita del +5%, il mercato delle auto usate in Siciliacontinua a lanciare segnali positivi, con un ulteriore incremento dei passaggi di proprietà nel I semestre del +5,8%rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ilprezzo medio delle vetture offerte sul mercatonella regione èpari a € 10.485- un dato inferiorealla media nazionale – mentre l’età media delle auto in vendita è di 7,9 anni.

Cosa ricercano gli acquirenti in Sicilia? Al primo posto c’è sempre il diesel e tra le auto più richiestevince su tutte l’Audi A3, mentre tra le green ibride ed elettriche spicca la Toyota Yaris.

Questo il quadro che emerge dall’Osservatorio di AutoScout24(www.autoscout24.it), il portale di annunci auto e moto, leader in Europa, sul mercato delle auto usate in Sicilianel I semestre 2018.

Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel I semestre 2018, rispetto allo stesso periodo del 2017, i passaggi di proprietà in Sicilia sono infatti cresciuti del +5,8%, raggiungendo 123.866atti. Un dato che posiziona la regione al 5° posto in Italia, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne, con 300 passaggi nettiogni 10.000 abitanti passa al 16° posto.

I passaggi di proprietà, seppur con valori variabili, aumentano in tutte le province e ai primi posti per numerosità troviamo Catania con 31.000 (+4,7%) e Palermo con 27.948 (+7,4%), seguite da Messina con 14.199 (+5,5%), Siracusacon 10.927 (+10,5%), Trapanicon 10.824 (+4%), Agrigentocon 10.427 (+7,7%), Ragusacon 8.273 (+3,8%), Caltanissettacon 6.330 (+2,6%) ed Ennacon 3.936 (+3%).

Anche rispetto alla popolazione residente maggiorenne, al vertice c’è sempre Catania,con 344,9 passaggi ogni 10.000 abitanti,seguito peròda Siracusa(330,5). Nelle altre province si registrano a Ragusa 316,8 passaggi ogni 10.000 abitanti, a Trapani 302,3, a Caltanissetta289,2, ad Agrigento288,5, a Enna283,4, aPalermo 271,5 e, aMessina267.

Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato in Sicilia? Nel I semestre 2018 il prezzo medio di vendita si attesta a circa €10.485,un dato inferiorealla media nazionale pari a €12.210.

Per acquistare una vettura sul mercato siciliano, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Trapani,con un prezzo medio di € 13.235, e Palermo con € 11.645. Seguono Messinacon € 11.130, Siracusacon € 10.625, Caltanissettacon € 10.355, Cataniacon € 10.130 e le “più economiche” Ennacon € 8.790, Ragusa con € 8.890 ed Agrigentocon € 9.570.

Cosa cercano gli acquirentiin Sicilia? Il diesel, nonostante il peso delle limitazioni e delle “campagne” contro, resta l’alimentazione preferita, mentre tra i modelli l’Audi A3 è in assoluto il più richiesto. Per quanto riguarda le auto “green” ibride ed elettriche più ricercate in regione, al primo posto troviamo la Toyota Yaris.

Qual è l’età media delle vetture proposte nella regione nel I sem. 2018?E’ di 7,9 anni (nel I sem. del 2017 era 7,4), un dato leggermente superiore rispetto alla media nazionale (7,5 anni) e quindi un segno evidente che sono tanti i consumatori che pianificano la sostituzione della propria vettura per necessità più che per “sfizio” e voglia di cambiare.

“Con l’Osservatorio di AutoScout24 abbiamo voluto creare uno strumento che permettesse di individuare i principali trend che riguardano il mondo delle auto usate – afferma Tommaso Menegazzo, Responsabile del Centro Studi di AutoScout24 –. L’aumento dei passaggi di proprietà è sicuramente un indicatore di ripresa, ma non bisogna trascurare l’età media delle auto in vendita. Un altro dato interessante è quello relativo alle auto green, che evidenzia una maggiore attenzione degli italiani ai consumi e all’impatto ambientale, ma la strada da percorrere è ancora tanta dato che rappresentano al momento una quota ridotta sul parco auto totale.”

Provincia Passaggi netti I sem. 2018 Var. % Passaggi netti I sem. 2017 / I sem. 2018 Passaggi proprietà I sem. 2018 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) Prezzo medio auto in vendita I sem. 2018 Età media auto in vendita I sem. 2018

CATANIA 31.000 4,7% 344,9 10.130 €

PALERMO 27.948 7,4% 271,5 11.645 €

MESSINA 14.199 5,5% 267,0 11.130 €

SIRACUSA 10.927 10,5% 330,5 10.625 €

TRAPANI 10.824 4,0% 302,3 13.235 €

AGRIGENTO 10.427 7,7% 288,5 9.570 €

RAGUSA 8.273 3,8% 316,8 8.890 €

CALTANISSETTA 6.330 2,6% 289,2 10.355 €

ENNA 3.936 3,0% 283,4 8.790 €

SICILIA 123.866 5,8% 300,0 10.485 € 7,9

Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 sia sui passaggi di proprietà forniti dall’ACI,

sia su dati interni dell’azienda.

Provincia Passaggi netti I sem. 2018 Var. % Passaggi netti I sem. 2017 / I sem. 2018 Passaggi proprietà I sem. 2018 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) Prezzo medio auto in vendita I sem. 2018 Età media auto in vendita I sem. 2018

LOMBARDIA 249.693 6,7% 302,7 14.355 € 6,5

LAZIO 163.768 4,7% 335,6 11.320 € 6,4

CAMPANIA 145.737 6,5% 310,3 10.220 € 6,9

VENETO 125.632 8,2% 310,2 14.755 € 6

SICILIA 123.866 5,8% 300,0 10.485 € 7,9

PIEMONTE 122.111 4,5% 331,7 11.815 € 6,6

EMILIA ROMAGNA 117.004 8,3% 316,3 13.515 € 7,5

PUGLIA 110.017 8,9% 329,4 10.770 € 7,3

TOSCANA 92.294 6,3% 293,9 10.955 € 7,1

CALABRIA 45.842 5,6% 283,0 10.155 € 8

SARDEGNA 45.498 8,2% 323,9 11.045 € 8,1

MARCHE 36.969 8,3% 288,2 11.355 € 7,7

LIGURIA 36.654 7,6% 274,4 10.940 € 8

ABRUZZO 33.286 6,0% 300,7 10.850 € 8,4

FRIULI – VENEZIA GIULIA 32.517 8,7% 317,0 13.980 € 5,8

TRENTINO – ALTO ADIGE 32.416 9,2% 379,3 14.070 € 6,6

UMBRIA 25.165 3,4% 338,1 11.590 € 6,8

BASILICATA 14.726 4,8% 308,4 10.255 € 7,8

MOLISE 8.644 6,6% 328,9 10.680 € 7,3

VALLE D’AOSTA 3.907 8,9% 372,4 12.130 € 6,9

TOTALE ITALIA 1.565.538 5,3% 312,6 12.210 € 7,5

A proposito di AutoScout24

AutoScout24 è il più grande marketplaceautomotive online d’Europa. Consente alle persone di scegliere l’auto dei propri sogni in modo semplice, efficace e stress-free. AutoScout24 permette a dealer e privati di vendere le proprie auto, nuove e usate, attraverso gli annunci pubblicati sul sito. Inoltre, AutoScout24 offre a concessionari, Case auto e altri attori del settore automotive, prodotti pubblicitari, come display advertising e lead generation. AutoScout24 fa parte del Gruppo Scout24, che opera nei principali mercati online del settore immobiliare e automobilistico in diversi paesi europei.

Visita il sito web www.autoscout24.it.

