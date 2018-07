Ordine dei Geologi 6/7 luglio 2018 – Etna: prevenzione e pianificazione: due giorni di formazione per i geologi

6/7 luglio 2018 – Etna: prevenzione e pianificazione: due giorni di formazione per i geologi

Il Presidente Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici: il rischio vulcanico non è prevedibile, fondamentali i piani di emergenza, di sicurezza ed evacuazione

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il convegno nazionale “Etna: prevenzione e pianificazione” che avrà luogo venerdì 6 luglio 2018 alle ore 15:30 dove interverranno, in una tavola rotonda, i sindaci dei comuni che amministrano le parti del territorio poste alle quote sommitali del vulcano e della Città Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale della zona. Il giorno seguente, alle ore 09:00, è in programma la geo-escursione “Nicolosi: dalla porta dell’Etna alle quote sommitali del vulcano”, organizzata in collaborazione con la funivia dell’Etna e le guide del collegio regionale GAV Sicilia, con partenza dal Rifugio Sapienza (Nicolosi nord). Durante l’ascesa saranno focalizzati, insieme ai relatori del convegno, aspetti geologici e operativi del sistema di protezione civile, attualmente in vigore nel versante meridionale dell’Etna. Lo scopo dell’iniziativa è quello di proporre il tema della pianificazione di emergenza e in particolare la gestione del rischio vulcanico nell’area etnea.

“Non tutti i comuni alle falde dell’Etna sono dotati di evoluti e aggiornati piani di emergenza e protezione civile, motivo per cui si è voluto organizzare questo convegno con la partecipazione di tutti gli attori che concorrono allo studio, alle attività di previsione e prevenzione del rischio vulcanico sull’Etna”. È quanto dichiara il Presidente della Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici che spiega: “Un Piano di Protezione Civile per essere efficace deve contenere una serie di informazioni sul territorio comunale da riportare su cartografie e database che certamente non possono prescindere dalla essenziale conoscenza geologica del territorio”. In che modo i geologi possono far conoscere i rischi vulcanici ai cittadini? “Nonostante l’area etnea sia a rischio vulcanico, la presenza del geologo nei comuni è marginale” risponde Tortorici – Erroneamente il rischio vulcanico è considerato ‘prevedibile’ poiché solitamente si verificano una serie di fenomeni precursori della risalita del magma (terremoti di bassa magnitudo, deformazioni morfologiche, variazione parametri geofisici e geochimici, ecc…), ma nella realtà la complessità delle incognite che regolano le eruzioni sono innumerevoli, complesse e di non sempre facile interpretazione”.

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa. Su quanto possa essere pericoloso, Tortorici afferma: “L’attività dell’Etna è caratterizzata da fenomeni stromboliani con emissione di ceneri e colate laviche. Le prime generalmente avvengono intorno alle bocche eruttive ad alta quota, dando luogo a nubi di cenere vulcanica che possono creare problemi al traffico aereo, all’agricoltura e alla viabilità. Invece, le colate basaltiche, dotate di un’alta viscosità e quindi di una bassa velocità di scorrimento, permettono e danno il tempo alla popolazione di mettersi al sicuro, fermo restando che, in funzione della loro ubicazione nel caso di aperture di bocche a bassa quota, potrebbero raggiungere i centri abitati in tempi brevi”. Sulle misure di prevenzione della popolazione in caso di eruzione vulcanica, Tortorici propone una serie di interventi, tra cui: vietare la costruzione in zone ad elevato rischio vulcanico e diminuire l’occupazione dei residenti nelle aree già abitate; predisporre e aggiornare piani di emergenza e sicurezza oltre che piani di evacuazione; curare l’informazione e l’educazione della popolazione nelle aree a rischio. “Non si può prescindere – conclude il geologo – dagli studi geologici se ci si vuole difendere dai vulcani, essendo questi oltre che uno spettacolo, anche una forza spesso silente della natura”.

La Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi

organizza

CONVEGNO NAZIONALE E GEOESCURSIONE

Etna: prevenzione e pianificazione

6 e 7 luglio 2018

Coordinamento

: Geol. Carlo Cassaniti

Consigliere del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi

Segreteria organizzativa

: Centro Studi del CNG – Tel

. 06 68807736 /

e-mail

info@centrostudicng.it

Nell’ambito delle attività formative del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi si propone

il tema della pianificazione di emergenza ed in particolare la gestione del rischio vulcanico nell’area

etnea. Il convegno ha lo scopo di mettere insieme tutti gli attori che concorrono alle attività di

previsione e prevenzione del rischio vulcanico sull’Etna. A partire da chi studia e produce la

conoscenza scientifica come l’Università di Catania, l’Osservatorio Etneo – INGV che monitora

costantemente il vulcano, i Dipartimenti Nazionale e Regionale di Protezione Civile che si

occupano dei relativi sistemi di allertamento, il collegio regionale delle Guide Alpine e

Vulcanologiche che con le proprie guide assicura la fruizione in sicurezza delle aree sommitali,

quest’ultime tutelate e regolate dall’Ente Parco dell’Etna. Saranno inoltre presenti in una tavola

rotonda a loro dedicata i Comuni che amministrano porzioni di territorio poste alle quote sommitali

del vulcano e la Città Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale che conduce

alle quote di accesso. Il secondo giorno si avrà la possibilità di acquisire la conoscenza diretta

delle informazioni ricevute partecipando alla geoescursione organizzata in collaborazione con la

funivia dell’Etna e le guide del collegio regionale GAV Sicilia. Durante l’ascesa, che sarà effettuata

con funivia fino a 2.500 m, con mezzi fuoristrada fino a quota 2.900m, per poi proseguire a piedi

fino alla vetta del vulcano (3.300m.), saranno focalizzati insieme ai relatori del convegno aspetti

geologici ed operativi del sistema di protezione civile attualmente in essere nel versante

meridionale dell’Etna.

Con il patrocinio di:

e la collaborazione di:

PROGRAMMA CONVEGNO

Venerdì 6 luglio 2018

DRPC Sicilia – Servizio Rischi Sismico e Vulcanico Via Pio La Torre – Nicolosi

o

15.30

Inizio lavori e saluti istituzionali

–

Sindaco di Nicolosi –

Angelo Pulvirenti

–

Sindaco della citta metropolitana di Catania

– Salvo Pogliese

–

Prefettura di Catania –

Rosaria

Giuffrè – Vice prefetto

–

Direttore del Dipartimento di Scienze Bio. Geol. Amb. –

Carmelo Monaco

–

Direttore INGV – Osservatorio Etneo di Catania –

Eugenio Privitera

–

Direttore Dipartimento Nazionale della Protezione Civile –

Italo Giulivo

–

Direttore Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia –

Calogero Foti

–

Commissario dell’Ente Parco dell’Etna –

Gabriele Ragusa

–

Presidente Collegio Reg. Guide Alpine e Vulcanologiche –

Biagio Ragonese

–

Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi –

Francesco Peduto

–

Presidente Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia –

Giuseppe Collura

–

Presidente Centro Studi CNG –

Fabio Tortorici

o

16.00

Introduce e modera

il convegno:

Carlo Cassaniti – Centro Studi CNG

o

16.10

La conoscenza scientifica nella mitigazione dei rischi naturali

Prof. Carmelo Monaco –

Ordinario di Geologia Strutturale – UniCT

o

16.30

Le attività di monitoraggio e sorveglianza dell’Osservatorio Etneo-INGV e il sistema

di allertamento vulcanico

Geol. Stefano Branca –

Responsabile UF Vulcanologia e Geochimica – INGV-OE

o

16.50

Il sistema d’allertamento nazionale per rischio vulcanico all’Etna: livelli di allerta e

connesse procedure

Geol. Domenico Mangione –

Servizio Rischio Vulcanico – Dipartimento Naz. PC

o

17.10

Sistema di allerta regionale per eventi vulcanici di impatto locale

Ing. Nicola Alleruzzo,

Dirigente Servizio Sismico e Vulcanico – DRPC Sicilia

Ing. Francesco Impellizzeri,

Dirigente UOB S3.02 Vulcanico – DRPC Sicilia

o

17.30

Il ruolo dell’Ente Parco dell’Etna ai fini della Previsione e Prevenzione

Ing. Giuseppe Di Paola,

Dirigente UO-5 “Gestione del territorio”

Dott. Salvatore Caffo,

Dirigente UO-4 “Ricerca Vulcanologica e Fruizione”

o

17.50

Pericoli oggettivi delle aree sommitali dell’Etna

Prof. Carmelo Ferlito,

UniCT – Collegio Regionale GAV Sicilia

o

18.10

La pianificazione comunale di emergenza nell’area etnea: sviluppi e criticità

Geol. Carlo Cassaniti –

libero professionista

o

18.30 Tavola rotonda dei Sindaci, autorità locali di protezione civile

Modera: Francesco Vasta,

giornalista.

o

19.30

Presentazione della

Geo-escursione

ai crateri sommitali dell’Etna.

o

20.00

Chiusura dei lavori

Sindaci invitati alla tavola rotonda:



CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

– Salvo Pogliese



ADRANO

– Angelo D’Agate



BELPASSO

– Daniele Motta



BIANCAVILLA

– Antonio Bonanno



BRONTE

– Graziano Calanna



CASTIGLIONE DI SICILIA

– Antonio Camarda



LINGUAGLOSSA

– Salvatore Puglisi



MALETTO

– Pippo De Luca



NICOLOSI

– Angelo Pulvirenti



PIEDIMONTE ETNEO

– Ignazio Puglisi



RAGALNA

– Salvatore Chisari



RANDAZZO

– Francesco Sgroi



SANT’ALFIO

– Giuseppe Maria Nicotra



ZAFFERANA

– Alfio Vincenzo Russo

PROGRAMMA GEOESCURSIONE

Sabato 7 luglio 2018

o

09.00

Ritrovo al Rifugio Sapienza – Nicolosi Nord

o

9.30

Partenza con funivia dal Rifugio Sapienza (quota 1900 m.s.l.m.) verso le quote

sommitali –

Escursione curata dalle Guide Vulcanologiche del Collegio

Regionale

GAV Sicilia.

o

16.00

Rientro a Rifugio Sapienza