OPERAZIONE SOLIDARIETA’

Il PRINCIPE THORBJORN PATERNO’ CASTELLO: “NEI MEDICI SICILIANI HO TROVATO PROFESSIONALITA’, COMPETENZA E DISPONIBILITA’”

LA SANITA’ CATANESE, GRAZIE AL DOTT. VADALA’, SI ATTIVA

DAL COMUNE: “ASPETTIAMO LA FAMIGLIA A PALAZZO DEGLI ELEFANTI”

Dalla Repubblica Moldova il piccolo Mateo, affetto da una rarissima e grave malformazione congenita, con la mamma Svetlana, il papà Alexandru ed il fratellino gemello Sasha accompagnati nel lungo viaggio dal Governatore Don Thomas Molendini di Santa Magdalena è arrivato puntuale all’aeroporto di Catania nella giornata di martedì 26 novembre dove ad attenderlo vi era il Gran Maestro il Principe Don Thorbjon Paternò Castello di Carcaci con a seguito un picchetto di Cavalieri. Dopo un dovuto ristoro all’interno del Romano Palace Hotel, si è dato il via alla conferenza stampa.

Grazie all’ausilio nel ruolo di interprete della Dama Lilia Ostrovschi, il Principe ha voluto sottolineare come il caso umanitario fosse stato segnalato da “una fondazione di diritto moldava e ci siamo subito attivati trovando nella città di Catania il dott. Salvatore Vadalà che si è prodigato per trovare una struttura che potesse accogliere e risolvere questa grave patologia in cui versa questo bimbo che oggi ha compiuto 14 mesi. Da catanese sono orgoglioso di essere riuscito a portare nella nostra città questa piccola creatura; io stesso da piccolo ho subito un grave incidente e nei medici siciliani ho trovato professionalità, competenza e disponibilità. Confido nel fatto che si occuperanno di questa piccola creatura con la stessa competenza che venne riservata a me in passato”.

“L’attenzione dell’Ordine in terra Moldova ha alla base un solido accordo con la Presidenza della Repubblica del suddetto Stato attraverso il progetto “Porgi un sorriso”, che non è uno slogan, ma bensì un incubatore di progetti dediti ai bambini ed ai bisognosi, il concreto passaggio dal modo del dire al modo del fare. – spiega il Governatore Don Thomas Molendini – solo quest’anno sono stati sviluppati più progetti al reparto oncologico pediatrico di Taranto, con la Federazione Calcio Moldova progetto per 400 bambini, nella città di Milano in favore dei senza tetto, ecc.”.

L’Avv. Andrea Barresi, consigliere comunale delegato dal sindaco Dr. Salvo Pogliese, dopo i saluti della città di Catania ha comunicato ai familiari del piccolo Mateo che “vi aspettiamo a Palazzo degli Elefanti per un’accurata visita della nostra sede comunale, subito dopo le cure necessarie che porteranno, auspichiamo, alla soluzione del caso con l’aiuto del buon Dio” e il Dr. Paolo Ferrara, in rappresentanza delle municipalità di Catania, ha dato la totale disponibilità ai familiari del piccolo Mateo “a venirvi incontro per qualsiasi necessità. Siamo una città accogliente e solidale”.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti anche il dott. Salvatore Vadalà, il vice Priore di Sicilia, prof. Gianni Alongi ed il Ministro dell’Istruzione Dr.ssa Natalina Romania, la quale ha letto la nota prot. 4054 del 26/11/2019 fatta pervenire dal Presidente della Regione dove vi si legge: “rammaricato per tale assenza, coglie l’occasione per augurare al piccolo Mateo e alla sua famiglia i migliori auspici per la buona riuscita di questo delicatissimo intervento terapeutico, ringraziando quanti stanno collaborando per garantire sostegno medico ed economico alla famiglia, dimostrando la grande generosità e disponibilità che contraddistingue da sempre il popolo siciliano, che con orgoglio rappresenta”. Erano presenti il Cav. di Gran Croce Dr. Giuseppe Romano, il Cancelliere di Sicilia Renato Pollari, il Cerimoniere Cav. Michele Cutro, l’Avv. Maurizio Branchicella, il dott. Nino Ballarino, presidente del Consorzio Universitario Telematico ed il Dott. Michele Ruggeri che sta offrendo ospitalità per tutto il periodo di soggiorno a Catania all’intera famiglia.