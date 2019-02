Nuovo Regionali Fin di Fondo Indoor; Due medaglie di Bronzo per le atlete della Fenice Nuoto di Enna.

CAMPIONATI REGIONALI DI FONDO INDOOR F.I.N. 2019

Due medaglie di Bronzo per le atlete della Fenice Nuoto di Enna.

Venerdì 1 Febbraio a Comiso si sono riuniti i migliori fondisti della Sicilia per i Campionati Regionali di Fondo 2019 della Federazione Italiana Nuoto, che oltre a stabilire le graduatorie regionali e assegnare i titoli regionali di categoria sono uno step necessario per la qualificazione ai Campionati Italiani di Fondo Indoor che si disputeranno a Riccione ad aprile.

Marida Buttò (2005) conquista il 3º posto nei 3000m Stile categoria Ragazzi con l’ottimo tempo di 38’50.4;

Giulia De Luca (2002) chiude al 3º posto i 5000m Stile libero Cat. Cadetti con 1h10’59.3

5º Posto per Ilaria Sortino (2006) nei 3000 Stile chiusi in 41’31.7 (3º tempo per le nate nel 2006).

9º posto per Mattia Mondo (2005), 38’58’4 (sesto tempo per i nati 2005).

Gli atleti ennesi nei giorni successivi al campionato sono stati impegnati con il collegiale di nuoto di Fondo indetto dalla federazione con l’allenatore della Nazionale di Fondo Juniores Roberto Marinelli.

Iniziamo benissimo questo avvio con le più importanti competizioni in Sicilia che continueranno con i Campionati Regionali di tutte le categorie.