Nuovo prefetto di Caltanissetta, Mancuso (FI): “Benvenuta, presto andrò a trovarla”

Caltanissetta: 01/12/2018: “Accolgo con fiducia il nuovo Prefetto di Caltanissetta, avv. Cosina Di Stani. La sua formazione e la sua esperienza sul campo parlano chiaro: per la provincia è senza ombra di dubbio un valore aggiunto che saprà farsi apprezzare per professionalità e dedizione alla causa. Così il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, in merito alla nomina del nuovo Prefetto cittadino.

“È per tale ragione – conclude il Parlamentare – che animato dai migliori propositi, confidando di andarla presto a trovare, le auguro buon lavoro, per il bene della provincia nissena, cuore pulsante della Sicilia che punta all’eccellenza.