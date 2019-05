Nuovo “pieno” per l’elettrico di Sara Safe Factor

Oltre 300 studenti di Vibo Valentia hanno partecipato al quarto appuntamento del progetto sulla sicurezza stradale di Sara Assicurazioni e Automobile Club d’Italia con il già pilota F1 Andrea Montermini, grande entusiasmo per i test drive con le vetture Newtron

Vibo Valentia, 8 maggio 2019. Dopo aver conquistato la Sicilia, Sara Safe Factor, in Strada ed in Pista Vincono le Regole e la novità dei test drive su vetture elettriche Newtron hanno registrato un nuovo “pieno” in Calabria. Erano presenti oltre 300 studenti dei locali istituti superiori al quarto appuntamento 2019 del progetto nazionale sulla sicurezza stradale promosso da Sara Assicurazioni e Automobile Club d’Italia, tenuto oggi (mercoledì 8 maggio) alla Scuola di Polizia di Vibo Valentia, struttura che ha messo a disposizione aule e spazi accogliendo a braccia aperte i ragazzi. Dopo gli onori di casa a cura del direttore della scuola stessa, alla presenza del questore di Vibo Valentia Andrea Grassi e del presidente del locale Automobile Club Rocco Farfaglia l’evento si è sull’intervento del pilota già F1 Andrea Montermini, istruttore di Guida Sicura.

Coinvolgendo i giovani intervenuti, diventati ben presto protagonisti, il plurititolato campione testimonial dell’iniziativa ha prima esemplificato in teoria e poi mostrato con esempi pratici numerosi fondamentali della guida sicura, come la corretta posizione al volante, la frenata d’emergenza e l’utilizzo dell’Abs. Tutti elementi che hanno caratterizzato gli esercizi coordinati dallo stesso Montermini nell’ampio piazzale all’esterno della Scuola di Polizia, dove per i test drive, come novità d’avanguardia di Sara Safe Factor, i ragazzi hanno potuto utilizzare le auto elettriche messe a disposizione da Newtron, l’azienda siciliana, prima italiana ed europea, abilitata alla conversione delle vetture, anche le più datate, ai sistemi elettrici o ibridi.

Il prossimo appuntamento con la sicurezza stradale è in programma il 30 maggio, quando il progetto raggiungerà gli studenti dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Il Progetto ideato da Sara Assicurazioni, è giunto al suo 14° anno di attività e ha superato quota 100.000 studenti incontrati. Sara Safe Factor si inserisce nel piano di azione dell’Automobile Club d’Italia a sostegno della campagna ONU che per il decennio 2010 – 2020 ha l’obiettivo di un ulteriore dimezzamento delle vittime della strada e affianca l’azione della Federazione Internazionale dell’Automobile “FIA for Road Safety Action”. La sicurezza è tra le principali prerogative ACI che a sua volta è sempre volentieri al fianco del mondo della scuola. Peculiarità di Sara Safe Factor è la promozione delle sicurezza stradale, possibile con il rispetto delle regole, esemplificato attraverso dei parallelismi con il mondo delle corse automobilistiche. Il Racing e la guida sulle strade di transito ordinarie hanno in comune gli elementi base di guida sicura, ma soprattutto il rigido rispetto delle regole, aspetto comune al mondo della scuola e dello sport.

Il pilota più veloce non sarà mai un campione se non rispetta le regole. Un principio fermo nella mente dei grandi piloti, come il testimonial dell’iniziativa Andrea Montermini. Il già pilota F.1, da sempre vicino al marchio Ferrari, due volte Campione International GT Open, Campione Italiano GT, ha portato all’esordio vincente la Ferrari 488 GT, che dopo aver corso in F.3 e in F.3000, essere stato collaudatore Ferrari F.1 e aver corso nella massima serie iridata ha continuato la sua carriera in F.Indy, IMSA e Prototype, ha partecipato più volte alle 24H di Le Mans, di Daytona e di Spa, è anche istruttore professionista di guida sicura. Montermini parla alle giovani platee con esempi pratici, trasferendo i principi alla base della guida sicura, poiché solo conoscendo le situazioni che possono portare al pericolo si possono prevenire e gestire. -“Sapere eseguire una frenata d’emergenza toglie il pilota da una situazione critica, ma nello stesso tempo salva la vita di un utente della strada – spiega Montermini – rispettare le regole evita sempre situazioni di alto rischio. Lo sgaurdo verso il futuro e le energie rinnovabili è un altro elemento che lega la strada e la pista”-.

La controtendenza del nuovo aumento degli incidenti stradali, dopo un periodo di flessione, dovuto al nuovo e incalzante nemico: la distrazione; l’aumento della gravità delle conseguenze degli incidenti stradali, vedono i giovani sempre come principali soggetti coinvolti. Per questa ragione Sara Assicurazioni ha scelto gli studenti in età da patente come principali interlocutori, poiché trasmettere il rispetto delle regole ai neofiti della guida è la via più efficace per creare una nuova generazione di utenti della strada che condividano il valore ed il principio della sicurezza stradale, attraverso comportamenti responsabili basati sul rispetto delle regole.

Il progetto è presente su facebook @SaraSfafeFactor, dove si pala di sicurezza in modo dinamico e facile da apprendere.