Nuovo incontro a Valguarnera in omaggio allo scrittore Francesco Lanza organizzato nell’ambito delle “Giornate Lanziane”.

Secondo appuntamento a Valguarnera in omaggio allo scrittore Francesco Lanza (1897-1933). È organizzato nell’ambito delle “Giornate Lanziane” nell’Aula Consiliare Comunale alle 0re 17:00 di venerdì 6 dicembre. L’organizzazione si deve all’Associazione Culturale “Francesco Lanza” in collaborazione con la Società di Storia Patria della Sicilia Centro Meridionale con sede a Piazza Armerina, dell’Associazione Nuova Pro Loco “Aree di Carrapipi” di Valguarnera e il patrocinio del Comune.

In programma un concerto-teatro di Salvatore Nocera Bracco, musicista, cantautore e anche scrittore e attore di cinema e teatro di Naro (Agrigento). Ingresso libero.

(nella foto: lo scrittore Francesco Lanza)

Salvatore Presti

Visite: 17