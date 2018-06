Nuoto Paralimpico “Come Ginestre”: ottimi risultati agli Assoluti Estivi

“Come Ginestre”: ottimi risultati agli Assoluti Estivi

A Palermo un fine settimana in vasca con i big del nuoto paralimpico nazionale

È con il suono squillante della Fanfara dei Bersaglieri di Palermo che la Sicilia ha dato il benvenuto alla 41esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti Estivi svoltisi nella piscina comunale di Palermo da venerdì 22 a domenica 24 giugno: ultima gara in Italia prima degli Europei di Dublino in programma dal 13 al 19 agosto.

Un week end di sport e di belle soddisfazioni per la Sicilia, con un evento che ha compreso 4 sessioni di gare (venerdì pomeriggio – sabato mattina – sabato pomeriggio e domenica mattina) nelle quali hanno gareggiato circa 150 atleti.

Presenti le società siciliane Come Ginestre Onlus di Catania, Il Faro Onlus di Augusta (SR), Project Diver di Enna, e I Ragazzi di Panormus di Palermo.

Molti i “big” presenti, come Federico Morlacchi (Polha Varese), Arianna Talamona (Polha Varese), Monica Boggioni (Pavia nuoto), Giulia Ghiretti (Fiamme Oro/Ego nuoto), Fabrizio Sottile (Polha Varese).

Questi i risultati del Team Come Ginestre:

Denise Fresta

50 SL classe S5 3° posto medaglia di bronzo con il tempo 0 57 41

100 SL classe S5 3° posto medaglia di bronzo con il tempo 2 01 07

100 RA classe SB4 2° posto medaglia di argento con il tempo 2 49 57

Giuseppe Guzzo

100 RA classe SB9 2° posto medaglia di argento con il tempo 1 37 30

Aldo Gioia

50 SL classe S6 3° posto medaglia di bronzo con il tempo 0 46 24

La Sicilia trionfa con 11 medaglie: 3 ori, 3 argenti, 5 bronzi suddivisi fra le quattro società di cui tre dalla Sicilia orientale ed una dalla Sicilia occidentale