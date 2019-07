Nuoto OrtigiaMare 2019 – 1.8km Open Water GP Sicilia Open Water FIN; primo posto per la Fenice Enna

OrtigiaMare 2019 – 1.8km Open Water

GP Sicilia Open Water FIN

le atlete della Fenice conquistano 5 podi e la vittoria assoluta Femminile.

Marida Butto (2005) Vince l’OrtigiaMare concludendo al Primo Posto Assoluto e al primo posto di Categoria, per lei seconda vittoria assoluta in questa distanza.

Ilaria Sortino (2005) si classifica al 3º posto di Categoria e al 4º assoluto.

Oriana Buttó (2007) conquista il primo posto di Categoria fra gli esordienti A.

Giulia De Luca (2002) si prende il primo posto per la categoria Cadetti.

Gaia Patrinicola (2001) conquista il secondo posto della categoria Cadetti.

Martina di Blanca (2004) chiude al 4º posto di categoria.

Ottima prestazione da parte di Mattia Mondo (2005) che chiude poco distante dal gruppo di testa e da Samuel Zodda (2001) alla sua prima gara in acque libere e Danilo Mazzaglia(2003) sempre a proprio agio in queste tipologie di competizioni.

In grande crescita Asia Cristaldi (2008) Azzurra Licciardo (2007) e Amalia Mazzaglia (2007) che si piazzano bene in classifica ma sopratutto si fanno le ossa in questo tipo di competizioni.

Prossimo appuntamento 10km (sabato 27) e 3km (domenica 28 luglio) a Palermo.

