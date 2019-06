Nuoto, l’atleta Marida Buttò Della Fenice Enna convocata nella rappresentativa Siciliana

L’atleta della Fenice Enna, Marida Buttò è stata convocata dalla Federazione per partecipare al Trofeo delle regioni di Fondo – Campionato Italiano per Regioni, in programma a Piombino (Livorno) dal 7 al 9 Giugno.

L’atleta del tecnico Alessandro Addamo è alla sua seconda esperienza nazionale e anche quest’anno rappresenterà la Sicilia nell’evento che chiude i Campionati Italiani Assoluti di fondo che si stanno svolgendo in questi giorni a Piombino.

In bocca al lupo e complimenti ai ragazzi della rappresentativa e ai loro tecnici.

