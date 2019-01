Nuoto, la Centuripina Agnese Ardu sempre più in alto nelle classifiche regionali e nazionali

Un 2018 di importante crescita quello della nuotatrice centurpina diciassettenne Agnese Ardu. L’atleta tesserata per la società Sicilia Nuoto Catania si conferma sempre più come la più forte nuotatrice siciliana della categoria Cadette. Tra i risultati più importanti i titoli regionali Cadetti all’aperto sui 100 Rana, 200 Farfalla, 200 Rana, 200 e 400 Misti, 50 Rana, Staffetta 4×100 Misti. Inoltre buoni piazzamenti a livello nazionale come il decimo posto di categoria sui 200 Farfalla, ormai entrando stabilmente nella Top Ten delle migliori di Categoria nella specialità Farfalla in particolare sui 200 metri. Ma Agnese si è distinta anche nelle competizioni Indoor con i titoli regionali Cadetti/sui 100 Rana, 200 e 400 Misti ed i secondi posto sui 200 Farfalla, 200 Rana, e Staffetta 4×100 Misti. Buoni i risultati anche ai Campionati nazionali estivi di Categoria con un sesto posto, sui 200 Farfalla, nono sui 400 Misti, e decima sui 200 Misti e risultando alla fine la migliore atleta siciliana alla manifestazione per piazzamenti conseguiti. Quindi una crescita costante che sta portando gradualmente ma in modo inesorabile Agnese a salire sempre più i gradini delle classifiche nazionali.

AGNESE ARDU

categoria cadette anno di nascita 2001, tesserata per la “Sicilia Nuoto” di Catania

RESOCONTO MIGLIORI PRESTAZIONI DI NUOTO anno 2018

Risultati in vasca da 25 metri

7 gennaio 2018 1° Trofeo Australian Sprint, Paternò:

1^ classificata 50 rana col tempo di 34”86;

2^ classificata e finalista nei 100 misti australiana col tempo di 1’09.14;

27 gennaio 2018, IX Meeting d’Inverno – Sicilia Orientale Ragazzi – Juniores – Cadetti – Seniores, Paternò:

1^ classificata 100 rana col tempo di 1’13.69;

2^ classificata 200 farfalla col tempo di 2’20.39;

1^ classificata 200 rana col tempo di 2’37.55;

17 febbraio 2018 IX Meeting d’Inverno (Rag. – Ass.) – Sic. Orientale, Paternò:

1^ classificata 200 misti col tempo di 2’24.85;

9- 11 marzo 2018 Campionato Regionale di Categoria (Junior Cadetti e Assoluti) indoor Paternò:

1^ classificata 100 rana col tempo di 1’13.36, (Campionessa Regionale categoria Cadette);

1^ classificata 200 farfalla col tempo di 2’18.43 (Campionessa Regionale categoria Cadette e migliore tempo assoluto della manifestazione);

1^ classificata 200 rana col tempo di 2’37.59, (Campionessa Regionale categoria Cadette);

1^ classificata 200 misti col tempo di 2’22.76, (Campionessa Regionale categoria Cadette);

1^ classificata 400 misti col tempo di 5’04.51, (Campionessa Regionale categoria Cadette);

1^ classificata 50 rana col tempo di 34”76, (Campionessa Regionale categoria Cadette);

1^ classificata 4×100 misti frazione a rana insieme a Santangelo Eleonora (dorso) Serravalle Sofia (farfalla) e Tempera Asia (stile libero) col tempo di 4’20.28 (record regionale categoria cadette),

(Nei suddetti campionati, Agnese è risultata la migliore atleta, in assoluto, femmine, per numero di titoli di Campionessa Regionale conseguiti nella manifestazione)

23- 25 marzo 2018 Campionati Italiani di Criteria Nazionali Giovanili di categoria di RICCIONE, indoor:

10^ classificata 200 farfalla col tempo 2’16.38 (record regionale Cadette per la FIN Sicilia e miglior prestazione “assoluta” stagionale in vasca da 25).

Nella graduatoria nazionale FIN, anno 2017/2018, Agnese ha stabilito il 7° miglior tempo nei 200 farfalla per le Cadette anno 2001 in vasca da 25 metri.

Risultati in vasca da 50 metri

8 – 10 giugno 2018 Trofeo Mondo Acqua vasca da 50 metri CATANIA

1^ classificata 400 misti col tempo di 5’10.86;

3^ classificata 200 farfalla col tempo di 2’24.92;

1^ classificata 4×100 misti frazione a rana insieme a Riolo Amelia (dorso) Guglielmino Sofia (farfalla) e Tempera Asia (stile libero) col tempo di 4’32.59;

1^classificata 200 rana col tempo di 2’43.43;

5 – 8 luglio 2018 Campionati Regionali di Categoria (Junior Cadetti e Assoluti) indoor vasca da 50 metri PALERMO;

1^ classificata 100 rana col tempo di 1’17.42, (Campionessa Regionale categoria Cadette);

2^ classificata 200 farfalla col tempo di 2’20.78;

2^ classificata 200 rana col tempo di 2’44.03;

1^ classificata 200 misti col tempo di 2’25.08, (Campionessa Regionale categoria Cadette);

1^ classificata 400 misti col tempo di 5’05.83, (Campionessa Regionale categoria Cadette e migliore prestazione assoluta della manifestazione);

2^ classificata 4×100 misti frazione a rana insieme a Santangelo Eleonora (dorso) Serravalle Sofia (farfalla) e Tempera Asia (stile libero) col tempo di 4’33.04

7 – 13 agosto Campionati Italiani Estivi di Categoria vasca da 50 metri ROMA:

Agnese si qualifica per 4 gare

6^ classificata nella Finale dei 200 farfalla col tempo di 2’18.49 (categoria Cadette) (miglior prestazione assoluta stagionale) e 3^ assoluta di sempre per la FIN Sicilia;

9^ classificata nei 400 misti col tempo di 5’07.63 (categoria Cadette).

10^ classificata nella Finale dei 200 misti col tempo 2’23.77 (categoria Cadette);

12^ classificata nei 200 rana col tempo di 2’39.22 Categoria Cadette).

Con i Campionati Italiani Estivi di Categoria di ROMA (di cui sopra) Agnese è risultata la migliore atleta Siciliana come piazzamenti e finali effettuate.

Nella graduatoria nazionale FIN, anno 2017/2018, Agnese ha stabilito il 4° miglior tempo nei 200 farfalla per le Cadette anno 2001 in vasca da 50 metri.