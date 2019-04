Nuoto Giovanile, Trofeo Ferrante Palermo: per la Fenice Enna 4 prestigiosi podi

2º Trofeo internazionale Ferrante FIN Quattro medaglie per le atlete della Fenice nuoto Enna e tante ottime prestazioni di rilievo nella prima competizione in vasca lunga della seconda metà di stagione. Sotto gli occhi di un’ imponente tribuna stracolma della piscina Olimpica di Palermo, sono scesi in vasca oltre 740 atleti in rappresentanza di 31 Società provenienti oltre che dalla Sicilia, Calabria, Alto Adige, Emilia, Lazio e Lombardia, perfino da Francia, Romania e Malta. Tanti nomi di spicco del panorama del nuoto italiano e della cerchia della Nazionale italiana di nuoto che andrà ai Mondiali di luglio in Corea. Le atlete della Fenice ottengono quattro medaglie con due primi posti, un secondo posto e un terzo posto. Oriana Buttó (2007), conquista due medaglie d’Oro nei 200 farfalla con il tempo di 2’38.66 e nei 200 Dorso con 2’41.26 e un Argento nei 200 Misti con 2’42.26 inoltre conclude al 4º posto nei 200 Rana con 3’08.02 (seconda delle siciliane); Ilaria Sortino (2006) chiude al 3º posto prendendo la medaglia di bronzo nei 100 Farfalla con 1’10.88 e continua con prestazioni di rilievo nei 200 stile libero con 2’19.88 e nei 100 Stile con 1’05.13 (tutti suoi nuovi primati in vasca lunga); Marida Buttó (2005) al 5º posto assoluto negli 800 stile e 2ª di Categoria con 9’45.66, buone le prestazioni nei 400 Stile con 4’50.59 e nei 400 Misti 4’38.13; Giulia De Luca (2002) sigla il suo personale in vasca lunga nei 200 stile con 2’24.75 e fa registrare 1’06.05 nei 100 Stile; Martina di Blanca (2004) chiuse con tre record personali in vasca lunga nei 109 stile 1’11.48 nei 200 Stile con 2’36.75 e nei 200 Dorso con 2’52.37; Amalia Mazzaglia (2007) alla sua prima esperienza in vasca lunga e ad un trofeo di rilievo conclude i 200 stile con 3’05.39 i 100 Rana in 1’46.20 e nei 200 Rana con 3’40.75. Da questa manifestazione inizia ufficialmente l’avvicinamento ai Campionati di Giugno/Luglio in vasca lunga alla quale gli atleti della Fenice proveranno ad accedere con i migliori tempi di qualifica.

Visite: 75