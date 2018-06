Nuoto Giovanile, sempre più in crescita gli atleti della Fenice Enna

Campionati Regionali F.I.N. 2018 In vasca lunga – Esordienti B

Gli atleti della Fenice concludono i campionati regionali in vasca lunga della seconda metà di stagione con gli esordienti B che sono stati impegnati a Messina, presso la piscina olimpionica dei “Cappuccini”, da Venerdì 15 a Domenica 17 Giugno.

Ottime le prestazioni degli atleti del tecnico Addamo che hanno conseguito un’importante esperienza che li accompagnerà nei anni futuri.

La società ennese, in questa edizione dei campionati, conquista, 5 Medaglie (2 Oro, 2 Argento, 1 Bronzo) ma soprattutto 2 Titoli Regionali.

Luci puntate su Asia Cristaldi (2008), che conquista l’Oro e il titolo di Campionessa Regionale, vincendo sia nei 200 Rana, con una grande gara in rimonta chiusa in 3’27.1, sia nei 100 Rana, gara condotta sempre in testa, in 1’35.8.

Asia Cristaldi si presentava già come campionessa in carica in queste specialità, forte dei 2 titoli conquistati a Febbraio nell’edizione 2018 dei Campionati regionali F.I.N. in vasca corta. Inoltre, l’atleta allenata dal tecnico Alessandro Addamo conquista un ottimo 4° posto nei 400 Stile con il tempo di 5’42.2 (sua migliore prestazione stagionale) e un 4° posto nei 200 Misti dove paga un pò per l’ansia della prima gara dei campionati.

Sul podio anche Angelo Mangione (2007) che conquista l’Argento nei 200 Misti con la sua migliore prestazione in vasca lunga (2’48.08) sfiorando il primo posto per pochi decimi di secondo e subito dopo si ripete nei 400 Stile libero conquistando in rimonta il 3° posto con il tempo di 5’15.67. Ancora Argento nei 100 Rana chiusi in 1’29.87 con una grande reazione dovuta allo sfortunato 4° posto nei 200 Rana il giorno prima.

Angelo Giunta (2007) conclude con 2 prestazioni personali di grande spessore, nei 200 Dorso fa registrare il suo record personale (3.05.08) che lo porta di diritto fra i primi 16 in Sicilia in questa specialità, inoltre fa registrare 6’12.11 nei 400 stile libero altro suo personale. Buone le prestazioni anche nei 200 stile libero chiusi in 3’03.12 e nei 100 dorso (1’31.21).

L’allenatore Alessandro Addamo ha dichiarato:” E’ molto difficile riconfermarsi a questi livelli ma ci siamo riusciti. Anche se parliamo di Esordienti B il livello è alto, è necessario un gran lavoro tecnico senza mollare mai un giorno, soprattutto per chi come noi vede pochissimo la vasca da 50 metri. Da apprezzare è stato lo spirito dei miei atleti che anche di fronte a gare sottotono hanno saputo reagire immediatamente dando il massimo. Una stagione di esperienze e soddisfazioni per loro e le loro famiglie che ampiamente ripagano il loro impegno.”

Gli Esordienti B della Fenice concludono la loro stagione 2017/2018 con un totale di 13 podi ai campionati Regionali, 7 Titoli Regionali e altrettante medaglie d’Oro, 3 medaglie d’Argento e 3 di Bronzo. Asia Cristaldi è l’atleta più titolata, forte delle sue 4 medaglie d’Oro e altrettanti Titoli regionali nei 100 e 200 rana. Risultati impressionanti e storici per la provincia di Enna.