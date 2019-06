Gli atleti convocati dalla FIN Sicilia, tra cui l’atleta della Fenice Enna Marida Buttó, sono arrivati a Piombino (LI) e domani disputeranno la 5km al Trofeo delle Regioni – Campionati Italiani per Regioni.

Oggi in allenamento pre gara per testare le condizioni del campo gara.

