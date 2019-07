Nuoto giovanile Campionati Regionali di Categoria FIN 2019 Cinque Medaglie per le atlete della Fenice Nuoto Enna.

Catania 12/14 Luglio – Campionati Regionali di Categoria FIN 2019

Cinque Medaglie per le atlete della Fenice Nuoto Enna.

Gli atleti e le atlete della Fenice conquistano la qualificazione a 18 finali e 5 Medaglie (2 d’argento e 3 di Bronzo)

Ilaria Sortino (2006) arriva al top della forma e realizza tutti i suoi nuovi record personali conquistando 2 Medaglie d’argento e 2 Di Bronzo.

Secondo posto per lei nei 400 stile libero con 4’40.68 e negli 800 stile libero con 9’39.45, Terzo posto nei 200 stile libero con 2’13.67 e nei 100 stile con 1’02.20. Inoltre conclude al 4 posto i 1500 stile libero con 18’58.22.

Marida Buttò (2005) conquista un Bronzo negli 800 stile libero con 9’42.34, 5º posto nei 1500 stile e in finale nei 400 stile libero.

Mattia Mondo (2005) conclude con 2 personali; nei 100 rana dove conquista la finale giovani chiude con il suo personale di 1’14.03 e nei 100 stile con 1’01.96.

Oriana Buttò (2007) partecipa da esordiente A a questo campionato regionale come previsto dal regolamento FIN superando i tempi limite imposti.

5ºposto per lei nei 400 Misti con 5’30.29 a pochi decimi dal podio, si qualifica inoltre nelle finali dei 200 farfalla 200 dorso 200 Misti e 400 stile.

La staffetta 4×200 composta da Oriana Buttò, Marida Butto, Asia Cristaldi e Ilaria Sortino si piazza al 7º posto regionale.

La staffetta 4×100 mista composta da Oriana Buttò, Azzurra Licciardo, Marida Buttó e Ilaria Sortino, fa registrare ottime prestazioni ma purtroppo viene squalificata per un cambio anticipato.

L’allenatore Addamo: “Grande prova di Ilaria che in questi ultimi 6 mesi è cresciuta tantissimo fino a diventare una delle più forti nella specialità dello stile libero in Sicilia, conferma di Marida non al meglio della forma e crescita di Mattia Mondo nella specialità della rana dove realizza il sedicesimo tempo regionale. Ottima esperienza per Oriana che si affaccia alla categoria più competitiva e affascinante, realizza ottime prestazioni e sopratutto fa esperienza in un doppio evento importante a distanza di una settimana che l’anno prossimo potrebbe essere un campionato italiano.”