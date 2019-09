Nuoto giovanile; al via la stagione 2019/2020 per La Fenice Enna

La Fenice Nuoto Enna riprende con la preparazione per la stagione sportiva 2019/2020 sia in vista di impegni imminenti nel nuoto di fondo in acque libere, con le ultime gare del GP SICILIA e il GP ITALIA della Federazione Italiana Nuoto e i Campionati Regionali FIN di fondo, sia con la programmazione annuale per la stagione in vasca che vedrà protagonisti gli atleti del Tecnico FIN Alessandro Addamo che saranno impegnati nuovi e prestigiosi obiettivi.

In questa nuova stagione la direzione tecnica della squadra e gli allenamenti sono affidati all’allenatore Alessandro Addamo mentre la preparazione atletica e il lavoro a secco al tecnico Roberto Gallina.

Gli atleti ennesi già sono in preparazione in vasca coperta a Enna e come ogni anno la società cerca nuovi talenti da istruire e inserire nella squadra che si affaccia sia nel nuoto regionale che nazionale con la federazione.

Durante il mese di settembre si svolgerà la campagna iscrizioni con tutti i corsi di nuoto (bambini/adulti) di ogni livello e le prime selezioni per la squadra di nuoto, basta contattare la società sulla propria pagina Facebook o Instagram o tramite il numero indicato sulle stesse per avere un appuntamento e informazioni sulle modalità di iscrizione.

I dirigenti dichiarano: ”Dopo le prestigiose esperienze nazionali della stagione appena conclusa che ci ha visto protagonisti a Scanzano (MT) con i Campionati Italiani Esordienti A dove la Sicilia ha conquistato uno storico podio, nel nuoto di fondo a Piombino (LI) per i campionati Italiani per Regioni e nel nuoto regionale con le 17 medaglie e i 5 titoli ai Campionati Regionali FIN, siamo pronti per puntare sui tanti talenti della nostra provincia per continuare a fare bene ed essere protagonisti de nuoto siciliano.”