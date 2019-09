Campionati Regionali di Fondo F.I.N. 2019 – Gp Sicilia Open Water

La Fenice conquista il 3º posto per Società Assoluto e per il settore Agonismo.

Un risultato prestigioso merito delle prestazioni eccezionali degli atleti che hanno dato tutto in questi 2 giorni molto duri e durante la stagione in acque libere.