Nominato il Coordinatore Regionale LILT per la Sicilia

È Il dott. Giuseppe Scibilia, già vicepresidente della sezione provinciale di Siracusa il nuovo coordinatore regionale per la Sicilia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Accogliendo l’indicazione unanime dei Presidenti provinciali LILT della regione Sicilia e dei precedenti coordinatori, il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT nella seduta del 07 Febbraio u.s. ha indicato Giuseppe Scibilia a coordinatore regionale.

“Il conferimento di questo incarico rappresenta una importante gratifica per la associazione provinciale di Siracusa” sono queste le prime parole del Presidente Mario Lazzaro.

Il primo commento del medico siracusano neo incaricato Giuseppe Scibilia “È un impegno che assumo al servizio di tutti i presidenti provinciali, sarà indispensabile il loro sostegno”. “L’obiettivo è puntare a un coordinamento regionale forte che secondo lo statuto e la mission della LILT avrà per un verso l’obiettivo di integrarsi sempre più con la sede centrale armonizzando le energie delle realtà provinciali; per altro verso puntare ad una fruttuosa ed ampia collaborazione con SSR e con le realtà sanitarie locali e regionali.

La LILT insegna da quasi 100 anni la prevenzione come metodo di vita e continua a crescere come associazione di volontariato per dare un contributo vero alla prevenzione dei tumori.

Il potenziamento delle reti regionali e del loro coordinamento con la sede centrale va nella direzione di portare risposte veloci a garanzia di tutta la popolazione che ha diritto di accedere a pratiche efficienti di prevenzione e diagnosi precoce sul proprio territorio.