INCONTRO SULL’APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO Al LICEO SCIENZE UMANE E MUSICALE “N. Colaianni” di Enna,

INCONTRO SULL’APPRENDISPATO DI 1° LIVELLO

Al LICEO SCIENZE UMANE E MUSICALE “N. Colaianni” di Enna,

Al liceo Scienze Umane e Liceo Musicale dell’IIS “N. Colaianni” di Enna, il 24 ottobre si è svolto un’incontro laboratoriale-formativo con alcuni rappresentanti degli studenti delle classi quarte, i tutor aziendali dell’ex asl, ora “PCTO” (percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento), il team dei docenti della transizione della scuola-lavoro, i rappresentanti aziendali della ( Publi Maac; Scuola dell’Infanzia paritaria “Principe di Napoli, il consulente del lavoro Di Pasquale) di Enna, la professoressa S.Sutera, la professoressa R.M. Carnazza, funzione strumentale dei “PCTO”, la prof. ssa Mariangela Savoca referente della transizione scuola-lavoro per l’istituto e per il progetto “ENJOY WORKING: La cultura si fa lavoro, il lavoro si fa cultura”.

Il progetto “ENJOY WORKING: La cultura si fa lavoro, il lavoro si fa cultura” dell’I.I.S. Colajanni prevede la realizzazione di alcuni percorsi di formazione in apprendistato di I° livello, ai sensi dell’art. 43D.L.lg 81/2015,: “ questo progetto rappresenta una vera e propria novità per il Liceo,” la dir. Scolastico M. Silvia Messina, ha avviato l’incontro mettendo in risalto come l’offerta formativa che si prevede di realizzare intende offrire, agli studenti l’opportunità di ottenere il successo scolastico, formandosi e lavorando in aziende del territorio dell’ Ennese e della Sicilia. Tale progetto, è finalizzato all’avvio di percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e si propone di sollecitare una continua coerenza tra il “sapere” e il “saper fare”, ha sostenuto con forza la dirigente scolastica, una sfida ma anche un’opportunità per il Liceo, e, il territorio. Gli obiettivi specifici del progetto sono quelli di aumentare le possibilità d’impiego degli allievi, migliorando le capacità di orientamento nelle scelte future in aderenza al mercato del lavoro.

All’incontro laboratoriale con gli studenti e i presenti tutor aziendali dell’ex asl, ora “PCTO” (Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento), i rappresentanti degli ordini professionali ( avvocati, consulenti del lavoro), il team dei docenti della transizione della scuola-lavoro dell’ Anpal servizi, i rappresentanti aziendali, è intervenuta la dott.ssa Saporito per la div. Transizione scuola-lavoro dell’Anpal Servizi (Agenzia tecnica del Ministero del lavoro), illustrando tutti i vantaggi e le opportunità per le istituzioni scolastiche, le aziende e gli studenti:

“…fare l’apprendistato di I° livello, significa oggi, innovare, poiché permette di coniugare la formazione scolastica e la formazione in impresa, consentendo, di contrastare il Mismach tra scuola ed impresa, quel disallineamento tra offerta formativa e lavoro, che troppo spesso impedisce ai nostri giovani di trovare non solo il lavoro desiderato, ma che porta molti giovani ad abbandonare le proprie origini, per andare fuori dall’ Italia, per cui è un’opportunità a 360°gradi che consente agli studenti non solo di conseguire il titolo di studio, ma di riuscire a dotarsi di quelle competenze specifiche richieste dal mondo del lavoro attraverso percorsi di studio e di lavoro co-progettati con l’impresa.

Il contratto di Apprendistato di primo livello, si configura, come un contratto di lavoro a tempo Indeterminato per i giovani studenti, quindi una tipologia contrattuale combinata tra periodi di formazione in aula, formazione on the job, e vero lavoro retribuito secondo la percentualizzazione definita dalla regolamentazione regionale dei Ccnl.

Si è infine discusso dell’opportunità del bando regionale che la d.ssa Saporito ha presentato, tale bando consentirà alla scuola di sostenere le azioni propedeutiche alla realizzazione dell’offerta in apprendistato di primo livello e sosterrà anche le spese dei viaggi degli studenti-lavoratori per il raggiungimento di sedi aziendali.

Le imprese che insieme all’IIS N. Colajanni realizzeranno i percorsi di apprendistato, con il presente bando regionale, potranno richiedere un contributo di 3.000 euro per ogni apprendista assunto e formato.

L’incontro è stato peraltro partecipato dai rappresentanti degli studenti,che hanno posto diverse domande, a cui sono fornite tutte le risposte al fine di sforare ogni dubbio, e a cui si è dato seguito rilevando le buone pratiche in Sicilia, un excursus che ha particolarmente suscitato l’ interesse degli studenti, i veri e protagonisti del progetto presentato.

Il gruppo di lavoro della scuola, appena costituitosi, mediante l’assistenza tecnica di Anpal, ha poi invitato i rappresentanti presenti al tavolo a proseguire i lavori con il prossimo incontro tecnico di co-progettazione al fine di avviare i primi contratti di apprendistato.

Sarà possibile raccogliere altre manifestazioni di interesse da parte delle aziende che vorranno aderire alle proposta formativa presentata: le aziende interessate, infatti potranno manifestare il proprio interesse, indicando il settore produttivo in cui opera scrivendo alla mail istituzionale della scuola, o rivolgendosi alla referente prof. Mariangela Savoca.

