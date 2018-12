NATALE CONTROCORRENTE:

LA CANZONE NATALIZIA DI ILENIA NAVARRA DALL’8 DICEMBRE ONLINE

“Natale Controcorrente” è il nuovissimo brano ad opera dell’autrice ennese Ilenia Navarra che sarà a disposizione del pubblico su Youtube a partire dall’8 dicembre 2018.

Si tratta di un brano frizzante, allegro e spensierato che non dimentica di lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza ai meno fortunati. La canzone strizza l’occhio alle tendenze musicali del momento e cita simpaticamente gli idoli dei pre-adolescenti e degli adolescenti di oggi: Fedez, Rovazzi, Sfera Ebbasta. Ed è proprio a queste fasce di età che il brano intende rivolgersi. Sono ben 7 i giovanissimi interpreti che prestano le proprie voci al brano. Si tratta degli ennesi Giulio Assennato e Simona Telaro rispettivamente 9 e 14 anni, dei dodicenni Domenico Barbera e Martina Parisi, della gioiosana Greta Cacciolo 12 anni e vincitrice dello Zecchino d’Oro 2015 e infine dei ragusani Biagio Meli 9 anni e Sofia Gentile 14 anni anche quest’ultima partecipante allo Zecchino d’Oro nel 2014.

Una squadra di tutto rispetto, capitanata dall’autrice e produttrice Ilenia Navarra che ha firmato il testo e da Luigi Napoleone Vicari che ha dato vita alla musica assieme a Biagio Ingrà che ha curato gli arrangiamenti del brano.

“Si è trattato di un progetto ambizioso che ha unito artisti da varie parti della Sicilia” afferma la Navarra “Ciascuno di loro fan parte da tempo della squadra di ragazzi che ho avuto il piacere di seguire e produrre negli anni. Si tratta di piccole stelle nel panorama musicale in quanto ciascuno di loro ha all’attivo diverse vittorie presso festival internazionali in Italia e all’estero. Il clima di amicizia e di non competizione che si respira all’interno della squadra ha fatto sì che quest’idea prendesse forma. Peraltro, ho voluto spingermi un po’ oltre dando ai ragazzi la possibilità di sperimentarsi in vesti nuove, quasi autorali. Infatti, guidati da me e da Luigi Vicari tutti loro hanno dato il proprio apporto alla stesura del testo e della musica di Natale Controcorrente”.

L’8 dicembre il brano vedrà la luce sotto forma di videoclip che è stato girato interamente ad Enna e vede protagonisti i giovani cantanti. Esso sarà disponibile sul canale Youtube di Ilenia Navarra e sulla pagina Facebook Ilenia Navarra Official.

