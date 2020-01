NASCE A TROINA UN MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI TROINA

Nascerà nel cuore della Sicilia sui monti Nebrodi uno dei più importanti poli museali di arte contemporanea del Meridione d’Italia. Nascerà precisamente a Troina grazie alla volontà del Sindaco Fabio Venezia che nei suoi anni di sindacatura sta puntando molto nell’investimento culturale per la sua comunità. E questa sua “testardaggine” è premiata anche dagli addetti ai lavori. Infatti si moltiplicano le donazioni di artisti verso questo nascente museo. “Grazie alla grande generosità e sensibilità del maestro Filippo Scimeca altri 20 artisti di fama nazionale e internazionale, da Roma a Milano, da Bologna a Firenze, da Venezia a Torino, hanno deciso di donare un loro dipinto per il nostro Museo – commenta con orgoglio sui Social Fabio Venezia. Gli artisti sono Pino Di Gennaro, Peppe La Bruna, Cristiano Plicato, Mario Borgese, Caterina Rao, Felice Martinelli, Michela Fragale, Alfredo Prado, Francesca Scalisi, Sergio Mammina, Alvaro Occhipinti, Renato Galbusera, Maria Jannelli, Stefano Pizzi, Barbara Pietrasanta, Alberto Gallingani, Giordano Montorsi, Domenico Gabbia, Marco Catellani e Andrea Volo. “Grazie all’impegnativo lavoro e alla non comune passione del prof. Paolo Giansiracusa, Direttore scientifico del Polo museale troinese – conclude – presto nascerà nel cuore della Sicilia una delle più importanti esposizioni museali d’arte contemporanea dell’Italia meridionale”.

