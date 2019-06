Ancora un prestigioso incarico per la direttrice di cori ennese Giovanna Fussone. Infatti è stata nominata come componente del Direttivo dell’Ars Cori. L’elezione da parte dei 70 cori associati di tutta la Sicilia. Così dopo l’esperienza in consulta artistica inizia per Giovanna Fussone una nuova avventura come consigliere del direttivo ARS Cori Sicilia

