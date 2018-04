Motoraduno, domenica prossima a Enna motociclisti della Sicilia, Calabria e Puglia

Il Moto Club Henna Centauri e il Gruppo Biker Per Passione Sicilia organizzano, Domenica 15 Aprile a Enna, il Secondo di una serie d’incontri fra MOTOCICLISTI provenienti da tutta la Sicilia, dalla Calabria e Puglia, senza distinzione di appartenenza, marca e genere.

Dopo il primo incontro, tenutosi 2 anni fa a cena in una serata splendida, si ripete il tutto ma con un pranzo, per consentire a chi vuole e se il meteo permette di venire in moto.

Sarà una GIORNATA all’insegna dell’amicizia e del rispetto, per incontrare vecchi e nuovi amici, ascoltare dell’ottima musica e gustare del buon cibo.

L’appuntamento sarà a Enna al Castello di Lombardia che sarà fatto visitare con la preziosa collaborazione della Pro Loco Proserpina.

Finita la visita i motociclisti si recheranno a Pergusa dove pranzeranno.

Il pranzo sarà presso l’Hotel Villa Giulia a Pergusa.

