Motoraduni. Il Moto Club Centauromenium e il Moto Club Henna Centauri organizzano l’edizione 2018 della Motopasseggiata “Calici Sotto le stelle” e la Motopassegiata “Balconi di Sicilia Edizione 2018”.

Il Moto Club Centauromenium e il Moto Club Henna Centauri organizzano l’edizione 2018 della Motopasseggiata “Calici Sotto le stelle” e la Motopassegiata “Balconi di Sicilia Edizione 2018”.

Tutto avrà inizio Sabato 28 da Castelmola (sopra Taormina) con inizio alle 16:30 e partenza al tramonto.

Ci aspetteranno 170 km di curve attraverso l’entroterra Siciliano fino ad arrivare a Enna.

La Domenica 29 appuntamento a Enna alle 8:30 e partenza alle 10:00, una motopasseggiata che ci porterà a scoprire posti e luoghi che racconteranno il nostro passato. Alle 13:30, un ottimo e abbondante pranzo.

PROGRAMMA

Sabato 28 – Castelmola

ore 16:30: P.zza S. Antonio – iscrizione (iscrizione tesserati FMI e verifica moduli) , aperitivo di benvenuto, accoglienza;

ore 18:30: Partenza;

Percorso: Castelmola, Taormina, Giardini, Fiumefreddo, A18, A19, Bivio Gerbini/Sferro; SS192, SS 288, Raddusa, Aidone, SS 117Bis, SP Turistica, SS 261, Enna.

– Lunghezza percorso: Km 170 circa; tempo di percorrenza: 3 h e 30′ circa (comprese le soste).

ore 20:30: Arrivo a Raddusa (P.zza Umberto I) sosta e rinfresco;

ore 21:00: Partenza in direzione Enna, attraversando Aidone (EN).

ore 22:30/23:00: Arrivo a Enna – 1° CHECK POINT

– Cena presso il RistoPub “Lo schiticchio” e brindisi in Piazza F.sco Crispi “IL BELVEDERE DI SICILIA”.

Ore 01:00: Alla fine della cena i partecipanti saranno accompagnati presso la struttura alberghiera “Hotel Garden” a Pergusa (EN)

Domenica 29 – Enna

ore 8:30: Piazza F.sco Crispi iscrizione (iscrizione FMI e verifica moduli), colazione e accoglienza;

ore 10:30: Partenza per Valguarnera con Tour cittadino di Enna

– Percorso: Enna, SP 1, SS 117bis, SS 192, SP 4, Valguarnera;

Lunghezza percoroso: Km 30 circa; tempo di percorrenza: 51′ circa

ore 11:30: arrivo a Valguarnera – 2° CHECK POINT

(P.zza della Repubblica) sosta, aperitivo e visita al “Museo Etno Antropologico e dell’Emigrazione Valguarnerese”;

ore 12:30: Partenza per Piazza Armerina con Tour cittadino di Valguarnera;

– Percorso: 21 km circa; tempo di percorrenza: 45′ circa

ore 13:30: Arrivo e Tour di Piazza Armerina; pranzo presso “Villa delle Meraviglie” e visita al “Museo Enzo Cammarata”.

ore 17:30: Premiazione classifica FMI, saluti, ringraziamenti e consegna targa ricordo a tutti i partecipanti.

Contributo di partecipazione:

Sabato e Domenica: € 40 – Iscrizione, Assicurazione, Rinfresco, Cena, Colazione, Aperitivo, Ingresso Musei, Pranzo.

Sabato: € 20 – Iscrizione, Assicurazione, Rinfesco, Cena.

Domenica con pranzo: € 25 – Iscrizione, Assicurazione, Colazione, Aperitivo, Ingresso Musei, Pranzo.

Domenica solo giro: € 10 – Iscrizione, Assicurazione, Colazione, Aperitivo, Ingresso Museo.

Per tutti gli iscritti: Adesivo, Targa ricordo, Biglietto sorteggio, Soccorso Stradale al seguito (solo sabato – domenica a richiesta)

Posti a numero chiuso – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER I DUE GIORNI e per SABATO entro il 23 luglio – CONSIGLIATA per DOMENICA

In caso di problemi:

Tel./WhatsApp:

Mario 3391493383 – Salvatore 3286032750 – Rodolfo 3454098844

DORMIRE

Pernotto presso “Hotel Garden *** ” Viale dei Miti, 72 – Pergusa (EN) – Costo a persona € 20 (in doppia)

Posto tenda € 10 a persona con servizi – Moto al chiuso. Pagamento e prenotazione direttamente con l’Hotel.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0935 541690 – cell. 3338650798 – MAIL: hotelgardenpergusa@gmail.com – www.hotelgardenen.it

Seguiteci nella pagina dell’evento e sulle pagine ufficiali del “Moto Club Centauromenium”: https://www.facebook.com/motoclub.centauromenium/ e del “Moto Club Henna Centauri”: https://www.facebook.com/henna.centaur