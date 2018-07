Motoraduni Calici Sotto le Stelle – Balconi di Sicilia 1° Ed. 28/29 luglio 2018

Calici Sotto le Stelle – Balconi di Sicilia 1° Ed. 28/29 luglio 2018

Il Moto Club Centauromenium e il Moto Club Henna Centauri organizzano l’edizione 2018 della Motopasseggiata “Calici Sotto le stelle” e la Motopassegiata “Balconi di Sicilia 1° Edizione”.

Tutto avrà inizio Sabato 28 da Castelmola (sopra Taormina) con inizio alle 17:00 e

partenza al tramonto.

Ci aspetteranno 170 km di curve attraverso l’entroterra Siciliano fino ad arrivare a Enna.

La Domenica 29 appuntamento a Enna alle 8:30 e partenza alle 10:00, una motopasseggiata che ci porterà a scoprire posti e luoghi che racconteranno il nostro passato. Alle 13:30, un ottimo e abbondante pranzo.

Seguiteci nella pagina dell’evento e sulle pagine ufficiali del “Moto Club Centauromenium”: https://www.facebook.com/motoclub.centauromenium/ e del “Moto Club Henna Centauri”: https://www.facebook.com/henna.centauri/

Per Info.

PROGRAMMA (potrebbe subire modifiche):

– Sabato 28 a Castelmola, dalle ore 16:30 accoglienza e iscrizione.

Partenza alle 18:30.

170 Km circa il percorso, ricco di curve, con un tempo di percorrenza di circa 3 h e 30′ (comprese le soste).

Il percorso è misto, Statale, Autostrada, Statale, Provinciale.

Arrivo e sosta a Raddusa (CT) alle 20:30 dove ci sarà un rinfresco.

Dopo la sosta, ripartiremo in direzione Enna, attraversando Aidone (EN).

Arrivo a Enna alle 22:30/23:00

Cena e brindisi in Piazza Crispi IL BELVEDERE DI SICILIA.

I partecipanti saranno accompagnati presso la struttura alberghiera “Hotel Garden” a Pergusa (EN) (moto in aerea chiusa).

– Domenica 29 a Enna, appuntamento in Piazza Crispi dalle 8:30 accoglienza, colazione e iscrizione.

Partenza per Valguranera ore 10:30.

31 Km circa il percoroso, tempo di percorrenza 51′

Arrivo a Valguranera alle 11:30

Aperitivo e visita del “Museo Etno Antropologico e dell’Emigrazione Valguarnerese”

Partenza per Piazza Armerina alle ore 12:30

27 Km circa il percorso, tempo di percorrenza 45′

Arrivo e pranzo presso “Villa delle Meraviglie” alle 13:30

Pranzo e visita al “Museo Enzo Cammarata”.

Alle 17:30 Premiazione classifica FMI, saluti, ringraziamenti e consegna targa ricordo a tutti i partecipanti.

PER TUTTE LE INFO, MODALITA’ D’ISCRIZIONE, MODIFICHE vi invitiamo a seguirci sulla pagina dell’evento: https://www.facebook.com/events/947020158798897/

L’evento si svolgerà nel rispetto delle regole del codice della strada.

Evento assicurato.

Soccorso stradale al seguito.

“VIVI LA MOTO IN SICILIA”

POSTI A NUMERO CHIUSO

Vi aggiorneremo sui posti disponibili

Contributo di partecipazione e modalità di versamento in via di definizione.

Per chi vuole partecipare all’evento SABATO e DOMENICA o solo il SABATO la PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA entro il 18 LUGLIO.

Per chi vuole partecipare all’evento solo nella giornata di DOMENICA la prenotazione è consigliata, sarà data priorità in ordine d’arrivo e a chi prenota in anticipo secondo le modalità che vi descriveremo in seguito.

Pubblicato da Jarod wolf a 15:40:00 Invia tramite emailPostalo sul blogCondividi su TwitterCondividi su FacebookCondividi su Pinterest