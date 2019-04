Mostre al via strati | GRAFIE | urbane

strati | GRAFIE | urbane

A due mesi dall’avvio del progetto espositivo “E l’arte salverà il mondo…” la @ELPI Gallery presenta l’esposizione strati | GRAFIE | urbane, collettiva curata da @mansourcing e @Mauro Filippi.

Strati | GRAFIE | urbane raccoglie i lavori di otto artisti siciliani impegnati nello spazio urbano e nella produzione tradizionale, che propongono un interessante spaccato di un mondo artistico a metà strada tra intonaco e tela, pannello e cornice, temporaneo e permanente.

All’interno della hall del Nuovo Polo di Chirurgia Oncologica ARNAS Civico, riconvertita con l’occasione in inedita “hall of fame”, sarà possibile immergersi in una vera e propria giungla di creatività urbana fatta da segnali stradali rivisitati da @Anc, collage e poster affissi da @Demetrio Di Grado, delicate e trasparenti velature dipinte da @Ruce, taglienti linee e spigoli progettati da @Make, tag tridimensionali intagliate da @Deran, fitte intelaiature di campi di colore rullate da @Ligama, composizioni di detriti selezionati e manipolati da @Angelo Bramanti e ancora segni graffuturistici precisi e sapientemente sbavati spruzzati da @Emanuele Vittorioso.

La mostra, all’interno di ELPI Gallery, vede l’ospedale trasformarsi in una galleria d’arte non convenzionale, percorso espositivo tra cura e cultura, nell’ambito del progetto curato dalla psicologa Elena Foddai “E l’arte salverà il mondo…”, che propone l’Art Therapy come approccio olistico di rimodulazione dell’esperienza di lavoratori, degenti e familiari, rigenerando le corsie e gli ambienti nosocomiali.

Supportano l’iniziativa il Rotary Club Palermo Est ed il Rotary Club Palermo Montepellegrino, con il contributo dal Rotary Club Palermo, dal Rotary Club Palermo Baia dei Fenici e Rotary Club Piana degli Albanesi Hora e Arbereshevet. Partner del progetto: Comune di Palermo, Assessorato ai Beni Culturali e GAM-Galleria d’Arte Moderna di Palermo.

Sponsor dell’esposizione strati | GRAFIE | urbane: Sikulo Umori & Sapori, Confartigianato Imprese Sicilia, Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, PLP Psicologi Liberi Professionisti, Ciuri Ciuri Mare, OMNIA associazione.

Vi aspettiamo per l’inaugurazione della mostra sabato 13 aprile 2019 alle ore 18.00 presso il Nuovo Polo di Chirurgia Oncologica ARNAS Civico (padiglione 24).