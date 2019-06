Monografia elaborata in seguito ad accordo tra l’ASP di Enna e il CNR

“Come orientarsi nel complesso mondo delle malattie rare: un approccio pratico alla loro diagnosi e gestione”

Importante evento scientifico riguardante lo studio delle malattie rare. Sarà presentata, alle ore 15:30 di oggi mercoledì 12 giugno, nell’Aula Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in via Paolo Gaifami n. 18 a Catania, la monografia elaborata in seguito all’accordo di collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e l’Istituto di Scienze Neurologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, finalizzato all’aggiornamento delle conoscenze scientifiche sulle malattie rare.

“Le malattie rare sono un gruppo di patologie eterogenee, definite dalla bassa prevalenza nella

popolazione generale, accomunate da una notevole complessità clinica e di presa in carico.

Esordiscono prevalentemente in età pediatrica, interessano più organi ed apparati e sono malattie

croniche e invalidanti che incidono notevolmente sulla qualità di vita delle persone che ne

sono affette. La monografia presentata tratta una selezione di argomenti di generale interesse

per il professionista della salute e di orientamento per la sua pratica clinica”, evidenziano gli autori nella presentazione della monografia.

“Interessano nell’insieme non più di 5 individui ogni 10.000 nella popolazione generale” puntualizza il dr. Mauro Sapienza, Direttore Medicina Interna ASP Enna. “Ad oggi, solo per una ridotta percentuale di malattie rare vi sono terapie patogenetiche risolutive, definite per la rarità della malattia a cui sono destinate come farmaci orfani.

La struttura della monografia e i temi scelti rappresentano l’intenzione di volere trattare una selezione di argomenti di generale interesse per il professionista della salute e di orientamento per la sua pratica clinica. Alcuni tra gli autori coinvolti sono tra gli esperti che, all’interno dei centri clinici della rete regionale siciliana per le malattie rare, sono il riferimento per la diagnosi, il monitoraggio, la presa in carico e il trattamento della specifica patologia rara trattata.

Altri, sulla base della loro esperienza clinica e di ricerca, rappresentano un prezioso riferimento nel contesto di un approccio multidisciplinare e multi-professionale alle malattie rare.”

Presentazione della monografia

Come orientarsi nel complesso mondo delle malattie rare:

un approccio pratico alla loro diagnosi e gestione

Mercoledì 12 Giugno 2019

Ore 15.30

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Aula Convegni

Via Paolo Gaifami, 18 – Catania

Le malattie rare sono un gruppo di patologie eterogenee, definite dalla bassa prevalenza nella

popolazione generale, accomunate da una notevole complessità clinica e di presa in carico.

Esordiscono prevalentemente in età pediatrica, interessano più organi ed apparati e sono malattie

croniche e invalidanti che incidono notevolmente sulla qualità di vita delle persone che ne

sono affette. La monografia presentata tratta una selezione di argomenti di generale interesse

per il professionista della salute e di orientamento per la sua pratica clinica.

Modalità di partecipazione: gratuita

Per informazioni: Istituto di Scienze Neurologiche, Tel. 095/7338139, malattierare@isn.cnr.it

Ore 15.30 – Caffè di benvenuto

Ore 16.00 – Saluto delle autorità

Ore 16.15 – Introduzione

– Dott. Sebastiano Cavallaro – Dott. Mauro Sapienza

Consiglio Nazionale delle Ricerche Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Ore 16.30 – Tavola rotonda con intervento degli autori e dibattito

Moderatori

– Prof.ssa Agata Polizzi – Prof. Martino Ruggieri

Università degli Studi di Catania Università degli Studi di Catania

Ore 17.30 Conclusione

Interverranno gli autori:

Ales C., Bianca I., Bonaventura G., Commodari E., Fichera M., Fischer A., Fiumara A., Guarnaccia

M., Iemmolo R., La Cognata V., Majelli G., Mattina T., Mauceri L., Morello G., Negro M., Nicolosi M.

A., Romano Co., Spampinato A. G.