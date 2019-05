MOBILITAZIONE UNITARIA DI SPI CGIL, FNP CISL E UILP UIL

IN VISTA DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 1 GIUGNO.

IL 27 MAGGIO A SIRACUSA ASSEMBLEA DEI PENSIONATI

25 maggio 2019

Il percorso di mobilitazione unitaria di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil fa tappa a Siracusa dove lunedì 27 maggio a partire dalle 9:30, si terrà un’assemblea delle tre sigle dei pensionati presso il Salone Baranzini del Centro Convegni del Santuario della Madonna delle Lacrime.

Si tratta di uno degli ultimi appuntamenti in vista dell’ormai imminente manifestazione sindacale nazionale che si terrà a Roma il 1 giugno prossimo in piazza del Popolo, all’insegna dello slogan “Dateci retta. Abbiamo 16 milioni di buoni motivi”.

“A Siracusa come nel resto della Sicilia e del Paese – afferma Antonino Toscano, segretario generale della Uil Pensionati Sicilia che parteciperà ai lavori dell’assemblea – i sindacati chiedono la riduzione delle tasse, il diritto alla buona sanità e alle cure, una legge sulla non autosufficienza e la difesa dei redditi delle persone anziane”.

Oltre alle istanze contenute nella piattaforma rivendicativa, le sigle dei pensionati esprimono dissenso e preoccupazione in merito alle politiche adottate ad oggi dal governo in materia di welfare e al conguaglio da restituire nei prossimi mesi.

All’assise sindacale parteciperanno per la Uil Pensionati, nello specifico, sia la STU 1 che la STU 2, che vedono rispettivamente alla guida i segretari Sergio Adamo e Salvo Lantieri.

Visite: 64