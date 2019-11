MOBILITAZIONE UNITARIA DI SPI CGIL, FNP CISL E UILP UIL,

ANCHE I PENSIONATI SICILIANI A ROMA AL CIRCO MASSIMO IL 16 NOVEMBRE

13 novembre 2019

Mobilitazione di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil sabato 16 novembre al Circo Massimo, a Roma, per chiedere al governo più attenzione nella legge di bilancio che, secondo i sindacati, non affronta i nodi cruciali che riguardano la condizione di milioni di pensionate e pensionati italiani.

Obiettivo delle confederazioni, riaccendere i riflettori sulle istanze contenute nella piattaforma rivendicativa ormai da tempo portata avanti unitariamente.

“I pensionati siciliani – afferma il segretario generale della Uilp Uil Sicilia Antonino Toscano – faranno la loro parte e lanceranno un messaggio forte e chiaro alla politica, affinché nell’agenda del governo possano essere prioritarie alcune istanze, particolarmente cogenti nel Mezzogiorno, relative ai pensionati e, più in generale, ai soggetti più deboli e maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale quali i disabili e i poveri, il cui numero, sia in termini relativi che assoluti, è sempre crescente”.