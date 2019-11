Mobilità occupazionale in paesi stranieri: il 19 novembre corso al Libero Consorzio dei Comuni di Enna

In data martedì 19 novembre c.a. preso la sala riunioni (1° piano) della sede centrale della Provincia in Piazza Garibaldi 2, si terrà un corso della durata di sole 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00, finalizzato alla conoscenza del progetto “Your First EURES Job 6.0 (YFEJ6.0)” rivolto a giovani che sono disponibili a stipulare tirocini (per almeno 3 mesi) e contratti di lavoro/apprendistato (per almeno 6 mesi) all’estero nei paesi europei.

Il progetto “YFEJ6.0” è gestito, in collaborazione con EURES Italia (Anpal) e i Centri per l’Impiego, dalla rete ufficiale del programma europeo “Eurodesk” per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani.

Il corso è un laboratorio di orientamento rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che al momento non partecipano ad attività di lavoro ed è riservato ad un numero massimo di 30 giovani partecipanti che si iscrivono tramite registrazione online sul seguente link del sito web https://www.eurodesk.it/yfej-sicilia.

I settori prioritari interessati:

• Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

• Turismo e settori associati

• Salute

• Trasporti, conservazione e logistica

• Assistenza clienti

• Attività scientifiche e tecniche

L’incontro ha lo scopo di indirizzare i partecipanti all’apprendimento del funzionamento e uso del portale-sito web “YFEJ6.0”, portale che è adibito all’incontro tra l’offerta dei datori già presenti nel sito e le potenziali richieste di domanda di lavoro da parte dei giovani interessati ad aderire all’iniziativa.

Nello specifico il corso durante le 4 ore prevede:

• le modalità di registrazione al sito “YFEJ6.0”;

• di predisporre i propri curriculum e inserire dati personali;

• azioni da compiere per soluzioni su ostacoli e difficoltà;

• conoscenza dei propri obiettivi personali e professionali;

• scegliere in modo consapevole e cogliere le opportunità offerte.

L’incontro a fine lavori prevede la verifica e le valutazioni finali del laboratorio di orientamento.

Per ulteriori eventuali altre informazioni, rivolgersi al seguente contatto:

Libero Consorzio Comunale di Enna (ex Provincia regionale di Enna)

Tel: 0935.521243

turismo@provincia.enna.it