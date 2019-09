Medaglia d’oro per la delegazione regionale siciliana di tennistavolo al Trofeo CONI nazionale. quattro su cinque componenti sono dell’Ausonia Enna

Medaglia d’oro per la delegazione regionale siciliana di tennistavolo al Trofeo CONI nazionale.

Alla manifestazione l’Ausonia Enna, del Presidente Paolo Di Venti, contribuiva con 4 componenti su 5.

Nelle eliminatorie il quartetto siciliano ha battuto per 3-0 il Friuli e, con lo stesso parziale, Lombardia e Abruzzo.

Agli ottavi, il cammino è proseguito con la vittoria per 3-0 nei confronti dell’Emilia Romagna, così come ai quarti (sempre 3-0) contro le Marche.

In semifinale la formazione isolana ha lasciato, pur superando il turno per 2-1, l’unico parziale agli altri isolani della Sardegna.

In finale netta affermazione siciliana contro il Veneto per 3-0.

Affermazioni per l’Ausonia anche dal Torneo Open di Belpasso.

Nel corso della mattinata di sabato primo posto per Andrew Gambina, che nella categoria 2/3/4, ha conseguito la vittoria finale, perdendo solo dal suo compagno di squadra Francesco Messa, che, comunque, in virtù della differenza punti, ha conseguito la seconda piazza.

Vittoria anche per la giovanissima dell’Ausonia Rachel Lara Mifsud che, all’esordio con la sua nuova maglia, ha raggiunto il grado più alto del podio.

In serata, una ulteriore affermazione è arrivata da Francesco Messa che ha vinto la categoria 3/4/5.

Per il prossimo fine settimana è previsto l’inizio dei Campionati a Squadre.

In serie B1, sabato prossimo, alle 15.30, l’Ausonia affronterà, in casa, presso la Palestra Unikore, la Fiaccola Castellana Grotte.

In serie B2, domenica 6 Ottobre, alle ore 10.00, è previsto il Derby tra Eos e Ausonia.

In serie C2, Ausonia (A) contro Asd TT Caltanissetta e Ausonia (B) contro A.S.D. Kerkent, in quel di Agrigento.

