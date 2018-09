Maurizio Paschetta – the Natural Boy a caccia del record di raccolta di Lumache

Maurizio Paschetta – the Natural Boy , vuole sfidare tutto il mondo.

Detentore di ben sei record mondiali agricoli:

– mungitura vacca a mano

– pigiatura uva con i piedi

– spaccalegna con accetta

– impilamento balle piccole di fieno su un rimorchio agricolo

– raccolta tartufi con cane su ring

– vangatura a mano

( per info : www.mauriziopaschetta.com ) è pronto per una nuova sfida mondiale .

Questa volta il suo obiettivo è realizzare il record mondiale della raccolta delle lumache ( chiocciole ) .

20180905_193056[1].jpg ( A destra Giacomo Torre e a sinistra Maurizio Paschetta )

La sfida è stata lanciata alcuni mesi fa dal detentore attuale,

Nikolaj Milanov ( Bulgheria ) che nella città di Trojan nel 1994 , in un’ora è riuscito a raccolto di 200 lumache ( chiocciole ) .

Questo record è stato certificato dalla World International Champions .

“Il record mondiale – afferma Maurizio Paschetta – non è per niente da sottovalutare . Bisognerà fare una gara eccellente , senza nessun errore tecnico e tattico .

La presentazione della gara mondiale ( Conferenza Stampa ) si terrà mercoledì 19 settembre ore 19 , invece la gara Mondiale di : raccolta lumache ( chiocciole ) in un’ora verrà effettuata lunedì 24 settembre alle ore 18 . In entrambe le occasioni – presentazione e gara mondiale , si terranno presso l’allevamento di lumache ( chiocciole ) : “le lumache del marchesato” di Giacomo Torre , in via Revello n° 38/A , a Saluzzo ( Cn ) Piemonte , Italia .

La presentazione e gara mondiale saranno moderati da Paolo Campanella e Davide Bazzichetto .

Come nelle scorse gare anche questa volta l’evento è aperto a tutti. In entrambe le occasioni – presentazione e gara mondiale – sarà possibile vederla tutta , in diretta streaming su facebook attraverso la pagina : Maurizio Paschetta https://www.facebook.com/Maurizio.Paschetta.Official/

Maurizio Paschetta è pronto a sfidare tutto il mondo: per chi volesse raccogliere il guanto di sfida può contattare la World International Champions

