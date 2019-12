Manovra: Schifani, su voli Sicilia FI responsabile ma va fatto di più

“Forza Italia si è fatta da subito carico del problema del rincaro dei biglietti aerei da e per la Sicilia con un mio emendamento alla manovra in cui si prevedeva lo stanziamento di 100 milioni per consentire a tutti i siciliani di non essere sottoposti a tariffe Alitalia inaccettabili per i loro spostamenti dal settentrione alla Sicilia e viceversa. Tuttavia, preso atto dell’indisponibilità di governo e maggioranza a votare la nostra proposta, abbiamo scelto di agire, con il senso di responsabilità che ci contraddistingue, nell’interesse dei cittadini”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani. “Non ci interessa trasformare la soddisfazione dei bisogni dei siciliani in scontro politico che metta in discussione comunque i loro bisogni, per questo abbiamo consentito di associare la nostra proposta a quella della maggioranza, ma va fatto di più. L’impegno di soli 25 milioni con la conseguente restrizione degli sconti sui biglietti aerei ad alcune categorie di cittadini, ossia gli studenti universitari fuori sede, i disabili gravi, i lavoratori dipendenti con sede al di fuori della Regione e con reddito non superiore a 20mila euro annui, e i migranti per ragioni sanitarie con reddito annuo non superiore a 20mila euro, è infatti troppo penalizzante. Così come sono palesemente insufficienti i 25 milioni stanziati. Non rinunciamo perciò alla nostra battaglia che riproporremo alla Camera, nella consapevolezza che oggi l’unica risposta concreta ai siciliani è arrivata solo grazie al responsabile intervento del Governatore Musumeci che ha messo a disposizione, al prezzo simbolico di 20 euro, dei pullman che, partendo da Milano, consentiranno ai nostri giovani di raggiungere le famiglie per feste di Natale”, conclude.

Visite: 39