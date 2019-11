Manovra: Schifani, da FI proposte concrete su caro voli, governo che fa?

“Ancora prima della scadenza degli emendamenti alla legge di bilancio abbiamo voluto presentare le nostre proposte per sanare il vulnus inaccettabile che si è creato nei collegamenti aerei tra la Sicilia e il continente. Spostarsi per esigenze familiari, lavorative o di salute non può costare 500 euro: sono cifre per molti insostenibili”. Così il senatore di Forza Italia Renato Schifani nel corso di una conferenza stampa del partito al Senato. “Dopo la soppressione dei voli da e per la Sicilia da parte di Vueling – ha proseguito -, Ryanair e Alitalia, rimasti gli unici operatori attivi, stanno vessando i siciliani. Da qui l’emendamento che prevede l’istituzione di un fondo da 100 milioni che la Regione dovrà utilizzare per la copertura degli oneri dei servizi aeroportuali. Spetterà sempre alla Regione inviare al Ministero dei Trasporti delle proposte operative da sottoporre alla Commissione europea al fine di individuare le rotte interessate e le misure specifiche per il riconoscimento del principio di insularità. Porteremo avanti la nostra battaglia sfidando il governo sui fatti: molte famiglie rischiano di non poter tornare a casa per festeggiare le feste natalizie. L’esecutivo dica chiaramente se vuole sostenerli oppure no. La Sicilia non può pagare ancor più di quanto già non faccia le gravissime carenze infrastrutturali”, ha concluso.

