MAMACITA

IL PARTY REGGAETON PIÙ FAMOSO D’EUROPA A CASTELLAMMARE DEL GOLFO

A piazzale Stenditoio unica tappa siciliana dell’evento internazionale. I primi a salire sul palco saranno Roc Stars e Latin Lovers, i dj che rappresentano più di tutti lo stile del Mamacita

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Il party simbolo del sound reggaeton nella location più estiva della Sicilia. Sabato 20 luglio, a partire dalle ore 22, dopo aver fatto il giro d’Europa al Castello Arabo-Normanno di Castellammare del Golfo arriva il Mamacita, la festa dedicata non solo alla musica reggaeton, ma anche a hop hop, trap e r’n’b che appassiona i giovani.

A piazzale Stenditoio, lì dove sorge il porto turistico della cittadina a due passi da Trapani, i primi a salire sul palco saranno Roc Stars e Latin Lovers, i dj che rappresentano più di tutti lo stile del Mamacita. Tra le performance anche quella di J’Ons.

La direzione artistica dell’unica tappa siciliana dell’evento internazionale è affidata alla palermitana Unlocked con la collaborazione delle organizzazioni Latitud, La Fiandra, Too Much e Infinity Event. Si ballerà a suon di reggaeton fino alle 3 di notte. I biglietti hanno un costo che va dai 10 ai 15 euro e si possono acquistare su TicketSms.it.