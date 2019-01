MA – MUSICA ARTE Quattordicesi-MA

Slang / linguaggi #5

Sesto e ultimo appuntamento in Birreria col format dedicato ai nuovi linguaggi della strada, dell’arte, del cibo e della musica

Catania, Birreria del Ma – Musica Arte, giovedì 3 gennaio 2019, dalle h. 20

Ingresso: libero

http://www.facebook.com/maconcerti

Giovedì 3 gennaio, la Birreria del MA di Catania, il club di via Vela da 14 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, ultimo atto per Slang / linguaggi il format dove i linguaggi “in scena” sono quelli della strada, dell’arte, del cibo e della musica. La serata vivrà del confronto fra tre dj’s provenienti da tre città diverse della Sicilia, ognuno col proprio stile e il proprio background musicale. Si alterneranno alla consolle il catanese Andrea Normanno aka Fanta , il siracusano Mirko Fanciullo e la palermitana Barbara Cilluffo.

Il catanese Andrea Normanno è un musicista elettronico, batterista, dj, produttore e compositore. Attualmente è focalizzato su due nuovi progetti: il duo Kassiel con Federico Bisozzi, e No Ambition And Fuck-All Interest. Andrea ha condiviso il palco con grandi nomi del circuito elettronico come Dixon, Shackleton, Carl Craig, Marcellus Pittman e altri.

Protagonisti della serata anche il pittore Davide Aricò con il suo Recovery Art Painting, il tattoo corner di Zona Kaos, gli Hip Hop Makers D_make, la photogallery di GraffGo, lo Street Food Aperitiv.

Slang è incontro di linguaggi, produzioni e amici, realizzato dal MA in collaborazione con Scenahiphopsiciliana, Leggo. Presente indicativo, English Plus Academy, Wawy Web Agency e Matrioska live & clubbing. Slang è una festa che suona hip-hop, afro, latin, funk e jazz. Slang è il giovedì: l’ingresso è libero, si inizia alle 20 e si finisce alle 2.