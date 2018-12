MA – MUSICA ARTE Quattordicesi-MA

Natale al MAssimo

Gli appuntamenti natalizi nel club catanese del Castello Ursino

Catania, Ma – Musica Arte

24 dicembre, dalle ore 22, ingresso libero; 25 dicembre, dalle ore 20, ingresso in lista o con invito €2 entro h 22; dopo le 22 sempre in lista € 10; dopo mezzanotte € 15; 27 dicembre, dalle ore 20, ingresso libero

Il Natale al MA di Catania, il club di via Vela da 14 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, è sempre al MAssimo, all’insegna del divertimento.

Lunedì 24 dicembre al MA torna la serata Belli Freschi, da mezzanotte in poi, con i dj set di Andrea Normanno e Alberto Costa, opening di Andrea Montalto.

Martedì 25 dicembre, sarà la volta dell’XMas Party di Happy Nite Il club siete voi, l’energia della house music internazionale, il surrealismo dei party newyorkesi degli anni 70, l’espressione della cultura soul, rithm’n’blues e funky, empatia di moda e musica. All I want for Christmas is make you happy è il titolo della serata che avrà come guest star internazionale il dj e produttore Riva Starr. La serata comincia alle 20 in birreria con la musica di “House Recreation”, con i dj’s a confronto Corinne Pinto e Dino Sole. Dalle ore 23, nel Main Stage, comincia il dj set di Mark Row, affermato dj siciliano in “pista” già da una ventina d’anni, che pubblica i suoi brani con le etichette svizzere Torks Rec. e AQU Music, e con l’italiana Polar Noise. Dalle 2 la consolle sarà di Riva Starr (Snatch Records) mentre nella Secret Room le selezioni saranno di Giovanni Barbagallo. Stefano Miele, al mixer Riva Starr, non ama affatto le celebrazioni, pur facendo musica dance di grande qualità, diventando una stella del clubbing. La sua “I Was Drunk” è una marcetta divertente, non solo un brano da club. Il suo remix di “Splendido Splendente” della Rettore, rende giustizia a un piccolo / grande capolavoro della musica italiana. Da lungo tempo si è trasferito a Londra e da Londra con la sua label Snatch! collabora col gotha del clubbing internazionale. Il suo più recente singolo, “Get Naked”, lo ha realizzato con Fatboy Slim, il dj più influente degli ultimi 20 anni. Non per questo Stefano / Riva ha rinnegato Napoli e la sua Campania: il suo stile resta colorato, divertente, non minimale, e per questo è vicino, musicalmente, a gente come i Sud Sound System, coi quali ha pubblicato “Orizzonti”.

Giovedì 27 dicembre, in Birreria torna Slang/linguaggi, festa che suona hip-hop, afro, latin, funk e jazz. Ricca la serata con il dj set di Male, lo showcase di Inesha e John Lui, il live di Marco Selvaggio con il suo Hang, la Recovery Art del pittore Davide Aricò, il Tattoo Corner di Zona Kaos, gli Hip Hop Makers di D_make, lo Street Food Aperitiv.

La passione per la musica di Marco Selvaggio lo porta a suonare diversi strumenti di musica tradizionale africana come il krin e i tamburi bassi (kenkeni, sangban, doundunbà), di musica tradizionale australiana come il didjeridoo e infine il particolarissimo strumento di origine svizzera di cui ne esistono solo poco più di 7000 esemplari circa al mondo chiamato hang drum. Ad oggi Marco Selvaggio è l’unico in Italia a proporre un percussion set completo usando Djembè, Krin, Tamburi Bassi, Bongos e soprattutto l’hang drum. Due gli album all’attivo, “The eternal dreamer” e “Aether”.