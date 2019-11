M5S: “Ok interventi Museo Messina, ora Musumeci nomini assessore dei Beni culturali”

PALERMO (28 novembre 2019) – “Apprezziamo la tempestività con la quale il presidente Musumeci ha disposto la messa in sicurezza del Museo di Messina dopo gli scandalosi allagamenti dei giorni scorsi. La nostra richiesta è stata soddisfatta senza esitazioni e ben venga quindi questo intervento per la salvaguardia del Museo”. Lo dicono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca e Valentina Zafarana. “Ricordiamo a Musumeci – proseguono – che molti altri problemi attendono di essere affrontati e risolti nei siti culturali siciliani ed è quanto mai indispensabile avere un assessore che se ne occupi. Il presidente, con altrettanta solerzia, si appresti a nominare l’assessore regionale dei Beni culturali, assicurando alla Sicilia, così come abbiamo già ripetutamente chiesto, quella figura politica di riferimento di cui non si può più fare a meno”.