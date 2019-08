M5S: “Musumeci felice per stemma Regione nello spazio? Ottimo. Ora attendiamo suo primo successo sulla terra”.

“Finalmente questo governo può brindare ad un enorme trionfo, giustamente sottolineato con enfasi da Musumeci: avere spedito il gagliardetto della Sicilia nello spazio. Ottimo. Attendiamo con ansia, ora, il primo suo successo sulla terra, dove, finora, questo governo non è riuscito a cavare un ragno dal buco”.

Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars, commentando le dichiarazioni del governatore siciliano, che si felicitava

per aver visto lo stemma della Regione, da lui inviato a Parmitano, in bella vista sulla plancia di comando della stazione spaziale internazionale.

“Giusto – dicono i deputati – inorgorglirsi. Ci pacerebbe, però, che Musumeci e la Sicilia avessero altre occasioni per farlo, ed invece, purtroppo, a quasi due anni dal via di questo esecutivo, le strombazzatissime riforme annunciate in pompa magna da Musumeci, quella dei rifiuti in primis, restano mestamente al palo”.

“Dubitiamo – concludono i deputati – che un solo gagliardetto possa far lasciare a Musumeci l’ultimo posto nella classifica dei presidenti di Regione, per cui lo esortiamo ad accelerare, dando spazio a serie riforme e non a piogge di collegati alla Finanziaria che servivano solo ad accontentare gli appetiti della maggioranza e non certo ai siciliani”.