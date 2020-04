L’Uisp al fianco dell’Anpi per il 25 aprile: #bellaciaoinognicasa

L’Uisp invita soci e Comitati ad unirsi all’iniziativa. Diretta Facebook dalle 14.30 con Adelmo Cervi, Manco, Pastonesi, Giuntini e la fumettista Franziska

L’Uisp aderisce all’appello lanciato dalla presidenza e segreteria nazionali ANPI per festeggiare il 25 aprile all’insegna dell’unità. “Il 25 aprile il Paese intero canti Bella Ciao, c’è bisogno di speranza e unità”, ha scritto sul suo sito l’Anpi per lanciare le iniziative di quest’anno, da svolgere in piena emergenza Coronavirus.

“Il 25 aprile è noi stessi. È la Uisp, la nostra storia associativa, ma soprattutto è il sistema dei valori condivisi che sono scolpiti nelle norme della Carta Costituzionale – dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp – la Liberazione è la festa di tutto il Paese, perché è la conquista della democrazia e del progresso. E’ la vittoria dell’antifascismo e dell’antirazzismo. Una generazione che si è sacrificata fino a perdere la vita per garantire la libertà a tutte le generazioni successive, fino ad arrivare a quella dei nostri figli. A qualcuno pare poco? Con la testimonianza delle nostre attività, la Uisp continuerà ad onorare l’esperienza partigiana e antifascista”.

Invitiamo i Comitati regionali, territoriali e Settori di attività Uisp a farci pervenire video, messaggi ed iniziative (comunicazione@uisp.it) che verranno organizzate localmente per il 25 aprile. In questi giorni, in tempi normali, molti Comitati Uisp sarebbero come ogni anno al lavoro per organizzare i Meeting di Atletica leggera, le biciclettate e le camminate per i valori della Resistenza, attività sportive di vario tipo. Quest’anno le cose stanno in maniera diversa e l’Uisp nazionale chiede di rispettare le direttive del governo e delle autorità competenti.

Per questo, nell’ambito della campagna “La palestra è la nostra casa”, organizzeremo una diretta sulla pagina Facebook Uisp Nazionale dalle 14.30 alle 15.15. Interverranno il presidente nazionale Uisp Vincenzo Manco insieme ad Adelmo Cervi, figlio di Verina Castagnetti e Aldo Cervi, terzogenito dei sette fratelli Cervi, riferimento politico della Resistenza. Adelmo Cervi ha inviato un saluto a tutta l’Uisp in occasione della Liberazione GUARDA IL VIDEO.

Subito dopo interverranno il giornalista Marco Pastonesi e lo storico dello sport e scrittore Sergio Giuntini, insieme ad altri ospiti che stanno aderendo all’iniziativa Uisp. Alle 15 parteciperemo all’iniziativa lanciata dall’Anpi e canteremo “Bella Ciao”, insieme a Simone Ricciatti e alla sua chitarra, in collegamento da Pesaro. La fumettista Franziska, che collabora con l’Uisp dal 2017 realizzando tra le altre cose la Cartafumetto sui diritti delle donne nello sport, eseguirà in diretta un’illustrazione dedicata ai valori della Liberazione e dell’Uisp. La regia della diretta è ancora in costruzione e altri ospiti si aggiungeranno. Durante la diretta verranno trasmessi brevi frammenti di videointerviste a Tina Costa e Marisa Rodano, realizzate da Uisp e Udi per il video “Le ragazze del ‘43” sul ruolo delle donne nella Resistenza. Inoltre alcuni ragazzi e ragazze in servizio civile presso l’Uisp Nazionale, attraverso i progetti Arci Servizio Civile, leggeranno dei brani, da loro scelti, ispirati ai valori della Liberazione.

“L’Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità. Arrivano le partigiane e i partigiani, il valore altissimo della loro memoria. L’ANPI chiama il Paese intero a celebrarlo come una risorsa di rinascita. Di sana e robusta rinascita. Quest’anno non potremo scendere in piazza ma non ci fermeremo. Il 25 aprile alle 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua bella e unitaria energia”.

Ogni anno sono moltisisme le iniziative organizzate su tutto il territorio nazionale dall’Uisp, per unire memoria e sport sociale, purtroppo quest’anno non sarà possibile celebrare questa giornata svolgendo attività fisica insieme, ma diversi Comitati e Settori di attività stanno organizzando attività alternative, condivise sui social, per vivere comunque insieme questa importante ricorrenza del Paese.

Segnaliamo alcune proposte: l’Uisp Bologna invita a partecipare al raduno virtuale della Liberazione organizzato da Bitone Ciclistica, affiliata Uisp, e dedicato a tutti i cicloturisti che adesso pedalano…a casa. L’evento si terrà sabato 25 aprile, basterà condividere un messaggio, un video, una foto per salutare gli altri partecipanti sulla pagina Facebook Bitone Ciclistica

Iin Campania, a Benevento, l’Uisp collabora con il Comitato provinciale dell’Anpi che, non potendo organizzare il tradizionale corteo, ha invitato tutte le associazioni antifasciste del territorio a realizzare un breve video con cui rappresentare il senso e il significato della Resistenza. Il commissario del comitato Uisp, Antonello Belmonte, ha scelto di leggere il primo capitolo del libro “Uomini e no” di Elio Vittorini. GUARDA IL VIDEO

A Reggio Emilia, il settore atletica leggera ha organizzato “ResistiRun”: tutti possono partecipare, è sufficiente mettere “partecipo” all’evento Facebook. Ognuno può partire quando vuole e i km sono liberi, si può correre o camminare, l’importante è farlo da casa. Poi tutti pubblicheranno la distanza percorsa e il tempo impiegato: la scommessa è arrivare a percorrere tutti insieme mille chilometri percorsi.

L’Uisp Valle d’Itria propone una versione on line per la 40^ Arcimarcia: per partecipare basta pubblicare una foto delle edizioni precedenti con una didascalia. “Questa edizione dell’Arcimarcia la facciamo a casa, su facebook, su instragram, sui social e sugli smartphone, con i ricordi e le foto delle 39 edizioni passate di cui siete stati protagonisti con tutti noi”.

L’Uisp Imperia ha condiviso il video “Le Alpi del mare”, realizzato nel 2015, in occasione del 70° del 25 aprile.