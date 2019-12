LUIGI DI FRANCO PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO DI POESIA A VILLAROSA

Un nuovo appuntamento culturale con la poesia si terrà, con il patrocinio del Comune di Villarosa, della Società di Storia Patria della Sicilia centro-meridionale e dell’UCIIM di Piazza Armerina, presso la Biblioteca Comunale “V. De Simone” di Villarosa sabato 14 dicembre 2019 alle ore 18.00 con l’intervento del Sindaco dott. Giuseppe Fasciana e dell’assessore alla cultura dott. Lucio Notarrigo. “Incanto di Luci” è il titolo dell’ennesima opera di poesia dello scrittore e poeta Luigi Di Franco che ha già pubblicato molteplici volumi di poesia e che ora presenta la sua nuova raccolta poetica nel suo comune di nascita e residenza. In versi il cui linguaggio lirico pone l’unità tra pensiero e vita, il poeta, testimoniando una profonda cultura spirituale, conduce i suoi lettori, attraverso un itinerario che va dalla Sicilia alla Spagna, alla contemplazione di emblemi storico-culturali e letterari che permettono la riconquista del vero e del bene oltre ogni distruzione. Il viaggio nel valore del pensiero è il protagonista dello svelamento di versi che in questa raccolta pongono il cammino di superamento del limite come via per giungere all’essere vero che è spirito. Le poesie contenute nella raccolta facendo ritrovare la luce del pensare consentono la rivalutazione del valore della cultura che fa di ciascuno un protagonista della storia della libertà nella custodia e trasmissione dell’universalità dei valori umani. La raccolta con l’intervento dell’autore sarà presentata a Villarosa dal dott. Salvatore Lo Re presidente della Società di Storia Patria della Sicilia centro-meridionale di Piazza Armerina, dalla prof.ssa Marianna Lamalfa presidente dell’UCIIM di Piazza Armerina e dalla dott.ssa Pina Labanca dirigente editoriale di Acireale.

